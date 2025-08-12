Ціни на золото стабілізувалися в очікуванні ключових даних по інфляції в США

Ціни на золото у вівторок, 12 серпня, продемонстрували незначне зростання, дещо відновившись після різкого падіння напередодні. Інвестори зайняли вичікувальну позицію перед публікацією даних по інфляції в США, які можуть вплинути на майбутні рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок. Про це пише Reuters.

Динаміка цін та очікування ринку

Спотове золото торгувалося на рівні $3348 за унцію, додавши 0,1%. У понеділок дорогоцінний метал впав на 1,6% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що мита не будуть поширюватися на імпорт золотих злитків, що послабило побоювання на ринку.

«Учасники ринку зараз, безумовно, будуть зосереджені на майбутньому зниженні ставки ФРС, яке більш-менш уже враховано в цінах на вересень. Якщо ми побачимо, що дані по базовій інфляції виявляться трохи нижчими за очікування, це може ще більше підтримати ці очікування на зниження ставки», — зазначив старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг.

У фокусі — дані по інфляції

Вся увага ринку прикута до звіту по індексу споживчих цін у США (CPI), який має вийти сьогодні. Економісти, опитані Reuters, прогнозують, що базова інфляція в липні, ймовірно, зросла на 0,3%, що підштовхне річний показник до 3% — вище цільового рівня ФРС у 2%.

Наразі трейдери оцінюють імовірність зниження ставки ФРС наступного місяця у 85%. Низькі процентні ставки зазвичай підтримують ціни на золото.

Ціни на інші дорогоцінні метали також зростали: срібло додало 0,7%, платина — 0,4%, а паладій — 0,8%.