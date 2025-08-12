Азійські ринки зростають на тлі продовження торговельного перемир'я між США та Китаєм

Азійські фондові ринки у вівторок, 12 серпня, продемонстрували зростання, а японський індекс Nikkei сягнув нового історичного максимуму. Головним драйвером оптимізму стало продовження торговельного перемир'я між США та Китаєм, що дозволило інвесторам переключити увагу на ключові економічні дані, які вийдуть цього тижня. Про це повідомляє агентство Reuters.

Динаміка на ринках

Японія: Індекс Nikkei оновив історичний максимум на тлі різкого зростання акцій технологічних компаній та оптимізму щодо торгівлі зі США.

Китай: Індекс «блакитних фішок» CSI300 зріс на 0,5%, тоді як гонконзький Hang Seng залишився майже без змін.

Австралія: Ринок акцій дещо зріс, а курс місцевої валюти був волатильним після того, як Резервний банк Австралії очікувано знизив ключову ставку до дворічного мінімуму в 3,60%.

Європейські та американські ф'ючерси також вказували на позитивне відкриття торгів.

Торговельне перемир'я та очікування

Продовження на 90 днів торговельного перемир'я між двома найбільшими економіками світу підтримало настрої в регіоні, оскільки це відтермінувало загрозу запровадження тризначних мит на китайський експорт до США.

«Продовження тарифного перемир'я було значною мірою вже враховано ринком, що пояснює стриману реакцію», — зазначив Марк Велан, керівник інвестицій в Lucerne Asset Management.

У фокусі — інфляція в США та зустріч Трампа з путіним

Тепер увага інвесторів прикута до насиченого на події тижня. У вівторок очікуються дані щодо інфляції в США, а на 15 серпня запланована зустріч президентів США Дональда Трампа та росії владіміра путіна для переговорів про припинення війни в Україні.

«Я думаю, що ФРС все ж таки піде на зниження ставки у вересні, частково через політичний тиск, а частково через послаблення даних на ринку праці. Але для них буде дилема, якщо інфляція почне зростати», — зазначив Майк Хулахан, директор Electus Financial.

На сировинних ринках ціни на нафту були стабільними напередодні зустрічі президентів, а золото дещо скоригувалося після падіння напередодні.