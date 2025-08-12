Військовий збір: надходження до бюджету зросли вчетверо

З початку 2025 року платники податків сплатили до державного бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору, що майже вчетверо (на 65,1 млрд грн) перевищує показник відповідного періоду минулого року. Про це йдеться в повідомленні ДПС.

Серед лідерів у сплаті:

Київ — 29,2 млрд грн (32,6% сплаченого збору).

Дніпропетровська область — 10,2 млрд грн (11,4%).

Львівська область — 6,9 млрд грн (7,7%).

Харківська область — 5,7 млрд гривень (6,4%).

«Зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року та сумлінна і своєчасна сплата збору платниками», — йдеться в повідомленні.

При цьому самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Це передбачено Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних із Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.