У липні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 11% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
12 серпня 2025, 10:43
У липні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. гібридів
Частка нових авто в цій кількості становила 52%, проти 57% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (238 од.)
Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (101 од.)
Третій за популярністю — RENAULT Duster (77 од.)
Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у TOYOTA Prius (82 од.).
Також у лідерській трійці: FORD Escape (74 од.) та TOYOTA RAV-4 (61 од.).
Джерело: Мінфін
