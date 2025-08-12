У липні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. гібридів

У липні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 11% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 52%, проти 57% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (238 од.)

Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (101 од.)

Третій за популярністю — RENAULT Duster (77 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у TOYOTA Prius (82 од.).

Також у лідерській трійці: FORD Escape (74 од.) та TOYOTA RAV-4 (61 од.).