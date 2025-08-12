Кабінет Міністрів України розширив перелік бізнесів, які можуть стати резидентами податкового простору Дія.City. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
12 серпня 2025, 9:36
Кабмін розширив перелік бізнесів, які можуть ставати резидентами Дія.City
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
Відтепер до нього можуть приєднуватися компанії, що працюють із технологіями цифрового моделювання будівель для точного планування, проєктування та керування будівельними процесами — ключовими для відбудови країни.
Також резидентами можуть стати компанії та стартапи, що займаються поствиробництвом контенту, комп’ютерною графікою, анімацією, спецефектами та виробництвом фонограм.
Читайте також: Резиденти «Дія.City» сплатили майже 12 млрд грн податків за п’ять місяців 2025 року
За даними Мінцифри, нині в Дія.City уже понад 2 200 резидентів.
Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі