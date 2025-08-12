Найбільший у світі суверенний фонд продав ізраїльські активи через кризу у Газі

Державний пенсійний фонд Норвегії, найбільший фонд національного добробуту у світі, відмовився від інвестицій у 11 ізраїльських компаній та розриває всі контракти із зовнішніми керуючими в Ізраїлі. Про це йдеться у релізі Norges Bank Investment Management (NBIM), який керує фондом. На кінець першого кварталу його активи оцінювалися у $1,7 трлн.

Що відомо

У повідомленні зазначено, що Міністерство фінансів Норвегії звернулося до NBIM із проханням переглянути інвестиції в ізраїльські компанії. На кінець першого півріччя 2025 року фонд інвестував у 61 ізраїльську компанію. З них 11 компаній не входили до індексу акцій від норвезького Мінфіну.

Наразі Пенсійний фонд Норвегії повністю закрив усі позиції, пов'язані з ізраїльськими компаніями, які не входять до базового індексу Міністерства фінансів. У фонді також підкреслили, що більше не інвестуватимуть у всі ізраїльські компанії, що входять до індексу.

Крім того, Пенсійний фонд Норвегії ухвалив рішення розірвати контракти із зовнішніми керуючими в Ізраїлі. У релізі йдеться про те, що всі інвестиції в ізраїльські компанії, якими керували зовнішніми КК, будуть переведені у власні компанії фонду.

«Ці заходи було вжито у відповідь на надзвичайні обставини. Ситуація в секторі Газа є серйозною гуманітарною кризою. Ми інвестуємо в компанії, що працюють у країні, яка перебуває у стані війни, а ситуація на західному березі річки Йордан і в секторі Газа нещодавно погіршилася», — заявив генеральний директор Norges Bank Investment Management Микола Танген.

Як пише Bloomberg, міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг минулого тижня розпорядився провести перевірку всіх ізраїльських інвестицій після того, як газета Aftenposten повідомила, що один з активів фонду Bet Shemesh Engines обслуговує винищувачі, що використовуються для атак на Газу.

За даними на сайті NBIM, у 2023 році компанія вперше придбала 1,3% акцій Bet Shemesh Engines, а минулого року збільшила свою частку до 2,1%.