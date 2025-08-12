Найбільший у світі суверенний фонд продав ізраїльські активи через кризу у Газі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 серпня 2025, 8:49

Найбільший у світі суверенний фонд продав ізраїльські активи через кризу у Газі

Державний пенсійний фонд Норвегії, найбільший фонд національного добробуту у світі, відмовився від інвестицій у 11 ізраїльських компаній та розриває всі контракти із зовнішніми керуючими в Ізраїлі. Про це йдеться у релізі Norges Bank Investment Management (NBIM), який керує фондом. На кінець першого кварталу його активи оцінювалися у $1,7 трлн.

Державний пенсійний фонд Норвегії, найбільший фонд національного добробуту у світі, відмовився від інвестицій у 11 ізраїльських компаній та розриває всі контракти із зовнішніми керуючими в Ізраїлі.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У повідомленні зазначено, що Міністерство фінансів Норвегії звернулося до NBIM із проханням переглянути інвестиції в ізраїльські компанії. На кінець першого півріччя 2025 року фонд інвестував у 61 ізраїльську компанію. З них 11 компаній не входили до індексу акцій від норвезького Мінфіну.

Наразі Пенсійний фонд Норвегії повністю закрив усі позиції, пов'язані з ізраїльськими компаніями, які не входять до базового індексу Міністерства фінансів. У фонді також підкреслили, що більше не інвестуватимуть у всі ізраїльські компанії, що входять до індексу.

Крім того, Пенсійний фонд Норвегії ухвалив рішення розірвати контракти із зовнішніми керуючими в Ізраїлі. У релізі йдеться про те, що всі інвестиції в ізраїльські компанії, якими керували зовнішніми КК, будуть переведені у власні компанії фонду.

«Ці заходи було вжито у відповідь на надзвичайні обставини. Ситуація в секторі Газа є серйозною гуманітарною кризою. Ми інвестуємо в компанії, що працюють у країні, яка перебуває у стані війни, а ситуація на західному березі річки Йордан і в секторі Газа нещодавно погіршилася», — заявив генеральний директор Norges Bank Investment Management Микола Танген.

Як пише Bloomberg, міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг минулого тижня розпорядився провести перевірку всіх ізраїльських інвестицій після того, як газета Aftenposten повідомила, що один з активів фонду Bet Shemesh Engines обслуговує винищувачі, що використовуються для атак на Газу.

За даними на сайті NBIM, у 2023 році компанія вперше придбала 1,3% акцій Bet Shemesh Engines, а минулого року збільшила свою частку до 2,1%.

InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами