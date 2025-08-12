Експорт Німеччини в Україну зріс у першому півріччі на 30%

Експорт Німеччини в Україну за січень-липень 2025 року зріс на 30,2% та перевищив 4,6 мільярда євро . Про це свідчать попередні дані німецького Федерального статистичного відомства, опубліковані в понеділок, 11 серпня, пише DW.

Тим часом експорт України до Німеччини скоротився на 4,5% та становив трохи більше 1,5 мільярда євро.

Голова Східного комітету німецької економіки Катріна Клаас-Мюльгойзер прокоментувала статистику так: «Підтримка та відновлення України залишаються основними завданнями європейської політики та економіки».

Вона додала, що Німеччина розглядає зміцнення співпраці з Україною «як довгострокове зобов'язання перед майбутнім членом Європейського Союзу, від якого виграють обидві сторони», пише Reuters.

Проте вона висловила занепокоєння можливим послабленням боротьби з корупцією в Україні у зв'язку з нещодавніми спробами послабити незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Товарообіг Німеччини зі Сходом зростає

Німецька зовнішня торгівля з 29 країнами-партнерами Східного комітету економіки в Центральній та Східній Європі, а також у Центральній Азії, в першому півріччі зросла на 2% — до 275 мільярдів євро.