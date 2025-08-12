УЗЕ з гібридним охолодженням: інвестиція не тільки в енергонезалежність

Український бізнес живе у постійній турбулентності. Перебої в електропостачанні, атаки на енергосистему, зростання тарифів — усе це змушує компанії шукати надійні способи утримувати стабільність роботи. В таких умовах установка зберігання енергії (УЗЕ) припинила бути технологічною екзотикою і стала стратегічним активом.

«Енергетична стабільність — критично важливий чинник. Ми прагнемо мати впевненість у тому, що ця складова є надійно захищеною», — кажуть у ТОВ «ЕСО-АВТОТЕХНІКС», яка інвестувала в сучасну УЗЕ Huawei LUNA2000−215. Із цим погоджуються й експерти з компанії SUNSAY NRG — реалізатора цього проєкту. На їхню думку, зараз — ідеальний момент для таких рішень: на ринку діє вікно можливостей, коли системи зберігання енергії не лише гарантують автономність, а й дають змогу суттєво заощадити.



Вибір на користь Huawei був очевидним: компанія пропонує сертифіковані рішення з найвищим рівнем безпеки та гібридним охолодженням, що гарантує стабільну роботу навіть у найскладніших умовах. Крім того, LUNA2000−215 забезпечує максимальну ефективність і мінімальні витрати на обслуговування, що робить інвестицію прогнозовано вигідною.

Що таке УЗЕ — і для кого вони працюють

Установка зберігання енергії (УЗЕ) — це високотехнологічне обладнання, яке дозволяє накопичувати електроенергію, щоб використати її тоді, коли це вигідно або необхідно. Простіше кажучи, це великий акумулятор, який вдень може заряджатися від мережі за нижчим тарифом або від сонячної електростанції, а ввечері чи в моменти пікових навантажень віддавати накопичену енергію. «Але сучасні УЗЕ — це вже не просто „резервне джерело“. Це повноцінний інструмент управління енергоспоживанням. Він може бути корисним широкому колу користувачів», — пояснює керівник Huawei Digital Power Олександр Альохін.

Для підприємств це означає можливість забезпечити стабільну роботу навіть у випадку повного знеструмлення або значних коливань напруги. Компанії можуть заряджати УЗЕ в години дії нічного тарифу, а розряджати — у періоди високого споживання, коли електроенергія є найдорожчою. Таким чином знижується навантаження на мережу, оптимізуються витрати і навіть з’являється потенціал для заробітку — наприклад, шляхом продажу надлишкової енергії в мережу.

Серед бізнесу такими системами цікавляться здебільшого компанії, які мають безперервні технологічні процеси і режим роботи яких включає вечірні пікові години: агропідприємства, логістичні центри, ритейл. «Найбільше зацікавлені ті компанії, які працюють у другій половині дня або цілодобово. Бо саме у вечірні години, після 18:00, електроенергія є найдорожчою», — пояснює Сергій Зінкевич, CEO SUNSAY NRG. На його думку, в умовах війни й атак на енергосистему УЗЕ стають не просто вигідним, а критично необхідним рішенням. Без системи зберігання бізнес ризикує втратити стабільність роботи — а це вже питання виживання.

Зростає зацікавленість і з боку компаній, що володіють власними великими сонячними електростанціями (СЕС), — торговельних центрів, складів, агропідприємств.

Окрему категорію становлять об'єкти критичної інфраструктури, для яких резервне живлення — це не варіант, а обов’язкова умова. Тут УЗЕ виконує роль страхового механізму, що забезпечує роботу медичних закладів, комунальних служб, центрів зв’язку тощо, навіть у випадку повного зникнення живлення.

Впроваджують УЗЕ також приватні домогосподарства. Насамперед ті, хто має власні СЕС. УЗЕ дозволяє їм не лише зменшити залежність від мережі, а й вийти на повну енергонезалежність.

Зрештою УЗЕ — це не лише про автономність, а й про контроль. Контроль над витратами, контроль над ризиками, контроль над стабільністю операцій. У новій реальності це те, чого потребує кожен відповідальний бізнес.

LUNA2000−215: розумна енергонезалежність від Huawei

LUNA2000−215-S210 — це установка зберігання енергії нового покоління від Huawei. Вона створена спеціально для бізнесу, який потребує надійності, ефективності та гнучкості. Це не просто батарея, а інтелектуальний центр управління енергією, який працює в умовах максимальної варіативності, і водночас — із мінімальними втратами.

Основні технічні параметри вражають: ємність 215 кВт·год, потужність — 108 кВт. Такої конфігурації вистачить, щоб забезпечити електроенергією цілий виробничий цех, середній логістичний хаб або навіть великий торговельний об'єкт. Якщо потрібно більше — до 20 таких установок можна об'єднати в єдину систему, яка працює паралельно, підвищуючи резерви до мегаватного рівня.

Однією з найсильніших сторін LUNA2000−215 є її гібридна система охолодження. Вона має багато режимів роботи, що обираються, відповідно не тільки до зовнішніх умов, а також стану самої УЗЕ. Ця технологія поєднує рідинне й повітряне охолодження, створюючи стабільний мікроклімат для батарей і знижуючи навантаження на систему. Завдяки цьому УЗЕ споживає менше енергії на саму підтримку температури, що особливо важливо в автономному режимі, коли кожна кіловат-година на вагу золота. Це дозволяє сповільнити деградацію та заощадити до 30% електроенергії, яку традиційно витрачають на охолодження, і, відповідно, збільшити тривалість резервного живлення.

«Наприклад, система може використовувати тепло перетворювача (PCS) для обігріву комірок, за низьких температур. Завдяки цьому УЗЕ працює в широкому діапазоні температур та споживає менше енергії на саму підтримку внутрішнього мікроклімату, — пояснює менеджер із технічних рішень Huawei Digital Power Роман Осадчий. — Оптимізація охолодження та рекуперація тепла дозволяє заощадити до 30% електроенергії, порівнюючи з традиційними рішеннями, що є дуже важливим як для режиму автономної роботи для подовження часу автономії, так і з погляду загальної ефективності системи».

Ще одна перевага — надзвичайно швидкий час повної зарядки: лише дві години. Це дає змогу оперативно реагувати на зміни в режимах споживання чи тарифах. Установка також має рекордну для галузі ефективність циклу — 91,3%, тобто фактично вся накопичена енергія повертається в систему з мінімальними втратами. Для бізнесу це означає високу економічну доцільність інвестиції.

Термін експлуатації УЗЕ складає до 20 років, а при 2 циклах заряду-розряду на добу УЗЕ здатна пропрацювати 14 років і забезпечити 10 220 циклів.

Щодо безпеки, то тут у LUNA2000−215 все на найвищому рівні. Система має сертифікат Safety Prime від TÜV Rheinland — це найвищий міжнародний рівень безпеки. У ній реалізована багаторівнева термічна й електрична ізоляція, активне охолодження, автоматична діагностика несправностей і навіть система відведення горючих газів. Це дозволяє уникати перегрівів, запобігати займанням і забезпечити безпеку персоналу при експлуатації. Завдяки високому рівню безпеки та надійності, можна монтувати УЗЕ ближче до будівель або іншого обладнання, заощаджуючи простір.

Система має захист класу IP55, що дозволяє їй працювати в екстремальних умовах — від -35°C до +55°C. Установку можна розміщувати на відкритих промислових майданчиках, без ризику впливу пилу, вологи чи перепадів температури. Крім того, LUNA2000−215 має електромагнітну сумісність класу B, що дозволяє використовувати УЗЕ з чутливим до електромагнітного випромінювання обладнанням та навіть у побуті.

Додатково Huawei реалізувала інструмент Smart Design Tool 2.0, який дозволяє швидко і точно проєктувати конфігурацію системи для конкретного об'єкта. А завдяки можливості онлайн-діагностики та автоматичного прогнозування несправностей, обслуговування системи зводиться до мінімуму.

Як це працює на практиці: кейс «ЕСО-АВТОТЕХНІКС»

ТОВ «ЕСО-АВТОТЕХНІКС» — підприємство, яке стикалося з типовими, але критичними для бізнесу викликами, пов’язаними з енергетикою: нестабільним електропостачанням, високими тарифами та піковими навантаженнями, що призводили до збоїв у роботі обладнання. У компанії свідомо підійшли до питання енергетичної незалежності та вирішили поєднати власну сонячну електростанцію із сучасною установкою зберігання енергії Huawei LUNA2000−215.

«Ми чітко усвідомлюємо, що стан енергетичної інфраструктури в країні залишається вразливим. Для бізнесу енергетична стабільність є критично важливим чинником», — пояснюють логіку цього проєкту у компанії. Але, за їхніми словами, справа не лише в надійності. Встановлення УЗЕ дозволило підприємству також оптимізувати витрати на електроенергію та вирішити проблему пікових навантажень, що раніше суттєво перевантажували мережу й створювали ризики для чутливого обладнання.

Проєкт реалізувала компанія SUNSAY NRG. «Головний запит клієнта — мати стабільне джерело енергії, яке дозволить підприємству функціонувати без збоїв. Найкращим рішенням стала сонячна електростанція в поєднанні із установкою зберігання енергії. Це дозволяє ефективно управляти генерацією та споживанням», — пояснює CEO SUNSAY NRG Сергій Зінкевич. Особливістю кейсу стало те, що УЗЕ з гібридним охолодженням було інтегровано у вже наявну інфраструктуру підприємства, з огляду на пікові режими роботи складів та офісів та наявної СЕС.

Система дозволяє підприємству не лише підтримувати внутрішнє живлення під час відключень, а й працювати в автономному режимі впродовж декількох годин — без підключення до зовнішньої мережі. Крім того, УЗЕ використовується для акумулювання електроенергії в нічний час або вдень, коли діє найнижчий тариф, а потім — для споживання в періоди пікового навантаження. Частину надлишкової енергії підприємство також може продавати у мережу за вигідним тарифом, оформивши статус «активного споживача».

«Ми підійшли до проєкту поетапно, з чітким баченням кінцевої мети та глобального техніко-економічного прорахунку. Завдяки цьому отримали саме той результат, на який розраховували. Система працює стабільно, економічний ефект підтверджений, а головне — ми відчуваємо впевненість у завтрашньому дні», — кажуть в ТОВ «ЕСО-АВТОТЕХНІКС».

Уже за перший місяць після запуску компанія зафіксувала понад 20% економії, порівнюючи з аналогічним періодом попереднього року. Це підтверджує не лише надійність обраного рішення, а й його ефективність, з погляду окупності.

«Проєкт для компанії ТОВ „ЕСО-АВТОТЕХНІКС“ — класичний приклад того, як бізнес може перетворити нестабільний ринок електроенергії на свою перевагу. Запит був чіткий: зменшити витрати на електроенергію та убезпечитись від перебоїв в постачанні», — зазначає технічний директор SUNSAY NRG Олександр Бут.

Інвестиція, яка працює щодня — і на роки вперед

Вочевидь, установка LUNA2000−215 — не просто «накопичувач», а інтелектуальна система управління енергією. Вона дозволяє бізнесу залишатися стабільним, незалежним і головне — ефективним. У світі, де енергетична стабільність стала новою валютою, така інвестиція — це стратегічне рішення, яке щодня виправдовує себе.