11 серпня 2025, 19:17

Низька вартість GPT-5 може спровокувати цінову війну серед ШІ-компаній

Компанія OpenAI цього тижня здивувала технологічну індустрію, запустивши свою нову флагманську модель штучного інтелекту GPT-5. Це сталося лише через кілька днів після того, як компанія випустила дві нові моделі з відкритим кодом. Однак головним сюрпризом стала не сама модель, а її ціна, яка може спровокувати повноцінну цінову війну на ринку ШІ. Про це пише TechCrunch.

Компанія OpenAI цього тижня здивувала технологічну індустрію, запустивши свою нову флагманську модель штучного інтелекту GPT-5.

GPT-5

CEO OpenAI Сем Альтман назвав GPT-5 «найкращою моделлю у світі». Хоча, за даними TechCrunch, її продуктивність лише незначно перевершує конкурентів від Anthropic, Google та xAI за одними показниками і дещо поступається за іншими, вона демонструє високу ефективність у широкому спектрі завдань, особливо в програмуванні. Але головною перевагою стала ціна.

«Дуже задоволений ціною, яку ми змогли запропонувати!» — написав Альтман у X.

Вартість API для GPT-5 становить $1,25 за мільйон вхідних токенів та $10 за мільйон вихідних. Це значно дешевше за головного конкурента у сфері програмування, модель Claude Opus 4.1 від Anthropic, ціни на яку стартують від $15 за мільйон вхідних та $75 за мільйон вихідних токенів. Крім того, GPT-5 виявився навіть дешевшим за попередню модель OpenAI, GPT-4o.

Реакція ринку та розробників

Розробники та користувачі позитивно відреагували на нову цінову політику. Один із розробників, Саймон Віллісон, назвав ціни «агресивно конкурентними». Інші користувачі в соцмережах та на форумі Hacker News назвали цей крок «ціновим вбивцею».

Початок цінової війни?

Агресивна цінова політика OpenAI може змусити конкурентів, як-от Anthropic та Google, також знижувати вартість своїх послуг. Це вітається стартапами та розробниками, які будують свої продукти на базі великих мовних моделей і страждають від високих та непередбачуваних витрат на API.

Водночас цей крок виглядає дещо парадоксально на тлі гігантських витрат, які несуть самі ШІ-компанії на розбудову інфраструктури. OpenAI має контракт на $30 млрд на рік з Oracle, а Meta та Alphabet планують витратити на ШІ-інфраструктуру до $72 млрд та $85 млрд відповідно у 2025 році.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
