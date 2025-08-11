Multi від Мінфін
11 серпня 2025, 17:10

Сальвадор дозволив інвестбанкам зберігати біткоїни та надавати клієнтам криптопослуги

У Сальвадорі схвалили Закон про інвестиційний банкінг, який відкриває можливість деяким фінансовим організаціям зберігати біткоїн та інші цифрові активи на балансі. Про це пише Incrypted з посиланням на El Salvador.

У Сальвадорі схвалили Закон про інвестиційний банкінг, який відкриває можливість деяким фінансовим організаціям зберігати біткоїн та інші цифрові активи на балансі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Як повідомив президент Комісії з цифрових активів (CNAD) Хуан Карлос Рейєс, установи з ліцензією постачальника криптопослуг (PSAD) зможуть працювати винятково як біткоїн-банки.

Крім того, влада дозволила їм надавати послуги для досвідчених інвесторів. Йдеться про клієнтів, аналогічних акредитованим учасникам ринку в США.

Новий закон дозволяє таким установам андеррайтерити компанії, випускати цінні папери та оперувати як у місцевих платіжних засобах, так і в іноземній валюті. Влада вважає, що це підвищить привабливість Сальвадору як регіонального криптофінансового центру і посилить приплив капіталу від інституційних гравців.

На думку прихильників ініціативи, зміни в регулюванні створять стимули для міжнародних інвестицій і зміцнять позиції країни на глобальній фінансовій карті. Однак опоненти підкреслюють, що вигоду отримають насамперед держава і великий бізнес, тоді як для пересічних громадян впровадження біткоїна поки не дало відчутних переваг.

Нагадаємо

Сальвадор продовжує розвивати міжнародні зв’язки в криптосекторі, підкреслили представники уряду. Наприклад, у липні 2025 року президент Найіб Букеле обговорив із державним міністром Пакистану з цифрових активів і блокчейну Білалом бін Сакібом впровадження біткоїна на державному рівні. Вони також говорили заходи енергетичної політики для стимулювання майнінгу.

Крім цього, 30 липня Центральний банк Болівії та CNAD підписали меморандум про взаєморозуміння щодо використання криптовалют як альтернативи фіату.

Угода з Болівією, на думку влади, стала особливо актуальною на тлі валютної кризи, яка ускладнила зовнішню торгівлю. За словами CEO Tether Паоло Ардоіно, це спричинило зростання обороту стейблкоїнів у доларовій прив’язці, які використовуються для розрахунків.

Нагадаємо, ми писали, що Сальвадор не купував біткоїни з лютого 2025 року.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Джерело: Мінфін
