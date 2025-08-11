НБУ понизив курс гривні у парі з доларом

Нацбанк встановив нові курси гривні у парах з євро та доларом на вівторок 12 серпня. Європейська валюта майже не змінилась у порівнянні з понеділком, а долар подорожчав. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 41,4490 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у понеділок (41,3895).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,1969, що на 1 копійку більше, ніж у понеділок (48,1939).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,3320 (у понеділок курс був 11,3362).

