Gemfields продає ювелірний бренд Fabergé за $50 млн

Gemfields Gpoup оголосила про продаж Fabergé Ltd — виробника відомих ювелірних яєць Fabergé — американській інвестиційній компанії SMG Capital за $50 млн. Про це група повідомила у пресрелізі 11 серпня, пише Forbes.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Кошти, виручені за Fabergé, Gemfields планує спрямувати на розвиток гірничодобувних операцій компанії у Мозамбіку та Замбії.

Продаж Fabergé — частина стратегії з оптимізації бізнесу. Компанія прагне зосередитися на гірничодобувному секторі, де бачить найбільший потенціал для зростання і прибутковості.

Gemfields придбала Fabergé у 2012 році, прагнучи посилити позиції в сегменті дорогоцінних каменів та використовувати впізнаване ім'я для просування ювелірної продукції. Бренд вже кілька років перебував поза фокусом основної діяльності Gemfields.