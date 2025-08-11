Gemfields Gpoup оголосила про продаж Fabergé Ltd — виробника відомих ювелірних яєць Fabergé — американській інвестиційній компанії SMG Capital за $50 млн. Про це група повідомила у пресрелізі 11 серпня, пише Forbes.
11 серпня 2025, 14:24
Gemfields продає ювелірний бренд Fabergé за $50 млн
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
Кошти, виручені за Fabergé, Gemfields планує спрямувати на розвиток гірничодобувних операцій компанії у Мозамбіку та Замбії.
Продаж Fabergé — частина стратегії з оптимізації бізнесу. Компанія прагне зосередитися на гірничодобувному секторі, де бачить найбільший потенціал для зростання і прибутковості.
Gemfields придбала Fabergé у 2012 році, прагнучи посилити позиції в сегменті дорогоцінних каменів та використовувати впізнаване ім'я для просування ювелірної продукції. Бренд вже кілька років перебував поза фокусом основної діяльності Gemfields.
InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі