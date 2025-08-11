Ринок небанківських фінпослуг скоротився ще на 13 компаній у липні — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в Україні протягом липня 2025 року скоротилася з 812 до 799 компаній. Переважно ринок залишали фінансові компанії, страховики та кредитні спілки. Про це у понеділок, 11 серпня, повідомила пресслужба Національного банку України.

Зміни в реєстрах та ліцензіях

Протягом місяця з державних реєстрів було примусово виключено 13 установ: дев'ять фінансових компаній, одного ризикового страховика та три кредитні спілки.

Крім того, Національний банк примусово анулював ліцензії восьми фінансовим компаніям, одному страховику та трьом кредитним спілкам. Ще одна фінансова компанія анулювала свою ліцензію добровільно.

Водночас трьом компаніям (двом фінансовим та одній страховій) було розширено обсяг ліцензій.

Структура небанківського ринку

Станом на 1 серпня 2025 року на небанківському ринку працювали: 423 фінансові компанії (місяцем раніше — 432), 51 non-life страховик (було 52) та 90 кредитних спілок (було 93). Кількість ломбардів, life-страховиків та інших учасників ринку майже не змінилася.

На платіжному ринку також відбулися зміни: кількість міжнародних платіжних систем, що діють в Україні, скоротилася з 12 до 10.