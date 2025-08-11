Світові ринки обережно зростають напередодні тижня, насиченого важливими даними

Глобальні фондові ринки у понеділок, 11 серпня, продемонстрували помірне зростання, тоді як долар США залишався стабільним, а дохідність американських держоблігацій дещо знизилася. Інвестори поводяться обережно напередодні публікації ключових економічних даних зі США та Китаю, а також зустрічі президентів США та росії. Про це пише WSJ.