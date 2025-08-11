Multi від Мінфін
11 серпня 2025, 13:02

Світові ринки обережно зростають напередодні тижня, насиченого важливими даними

Глобальні фондові ринки у понеділок, 11 серпня, продемонстрували помірне зростання, тоді як долар США залишався стабільним, а дохідність американських держоблігацій дещо знизилася. Інвестори поводяться обережно напередодні публікації ключових економічних даних зі США та Китаю, а також зустрічі президентів США та росії. Про це пише WSJ.

Глобальні фондові ринки у понеділок, 11 серпня, продемонстрували помірне зростання, тоді як долар США залишався стабільним, а дохідність американських держоблігацій дещо знизилася.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ринки акцій

  • Європа: Загальноєвропейський індекс Stoxx Europe 600 вранці зріс на 0,3%. Британський FTSE 100 також додав 0,3%. Серед окремих компаній данська Orsted обвалилася на 24% після зупинки продажу вітрового проєкту в США, тоді як акції британської S4 Capital злетіли на 13% на новинах про переговори щодо злиття.
  • Азія: Більшість азійських ринків закрилися зростанням. Китайські індекси стали лідерами завдяки підтримці акцій технологічних компаній та забудовників після скасування Пекіном обмежень на купівлю житла в передмістях. Індекс ChiNext зріс на 2%, Shenzhen та Shanghai — на 1,4% та 0,3% відповідно. Ринок Японії був закритий через державне свято.
  • США: Ф'ючерси на основні американські індекси зростали в межах 0,2%.

Валюти, облігації та сировина

  • Долар США та держоблігації: Долар торгувався у вузькому діапазоні, оскільки інвестори очікують на дані по інфляції у США у вівторок. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 2 базисні пункти до 4,264%.
  • Золото: Ф'ючерси на золото впали на 2,1% до $3418 за унцію, коректуючись після різкого стрибка у п'ятницю, спричиненого невизначеністю щодо можливого запровадження мит на імпорт золотих злитків.
  • Нафта: Ціни на нафту знижувалися на тлі очікування зустрічі Трампа та путіна. Brent подешевшав на 0,7% до $66,13 за барель, а WTI — на 0,8% до $63,36. Аналітики ING пов'язують слабкість ринку з тим, що дедлайн, встановлений Трампом для росії, минув без запровадження нових жорстких санкцій.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
