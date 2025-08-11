Як сплачувати податки з інвестицій: до воркшопу від Академії Мінфін залишилося 3 дні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 серпня 2025, 12:32

Як сплачувати податки з інвестицій: до воркшопу від Академії Мінфін залишилося 3 дні

Уже 14 серпня відбудеться воркшоп «Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати та не втратити на податках». Встигніть зареєструватися, щоб почути актуальну інформацію про податкові ставки на дохід від інвестицій у популярні активи та отримати відповіді на свої запитання.

Уже 14 серпня відбудеться воркшоп «Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати та не втратити на податках».

Дохід від інвестицій у нерухомість, цінні папери, депозити — це завжди податкові зобов’язання. Якщо ви тільки починаєте інвестувати, варто одразу розібратись у цих питаннях. Як обчислювати суму податку; як декларувати дохід; чи можна законно оптимізувати навантаження? Про все це поговоримо з експерткою на практичному воркшопі від Академії Мінфін.

Воркшоп буде корисний усім, хто інвестує в Україні або за кордоном і хоче отримати актуальну інформацію про оподаткування доходу.

КОЛИ: 14 серпня

ФОРМАТ: онлайн, 2 год.+ 15−20 хв. Q&A

📌 КУПИТИ КВИТОК

Про спікерку

На всі запитання з теми відповість ОЛЕКСАНДРА НІКІТІНА — адвокатка, партнерка міжнародної юридичної фірми ECOVIS Bondar & Bondar, авторка подкасту BEPS.space.

Спікерка має 24 роки досвіду в юридичній сфері, спеціалізується на корпоративному праві, міжнародному оподаткуванні та цифровій економіці. Допомагає підприємцям та приватним інвесторам ефективно структурувати активи та оптимізувати податкове навантаження.

Як взяти участь?

Для участі придбайте квиток на сайті. Ціна: 1500 гривень.

📌 Кількість учасників обмежена — встигніть долучитися.

Які теми охопить воркшоп

Ви дізнаєтесь про ключові зміни в податкових правилах для інвесторів у 2025 році та важливі новації, які набудуть чинності у 2026-му.

Серед інших тем, які розгляне експертка:

  • Повна картина про доходи та їх оподаткування.

  • Огляд аспектів оподаткування за типами доходів.

  • Особливості оподаткування спадщини, дарування та поділу майна подружжя.

  • Оптимізація податків без схем і переплат.

  • Покрокова інструкція подачі декларації без зайвого клопоту.

  • Оптимальні стратегії для довгострокового інвестора.

Після основної частини воркшопу у вас буде час поставити запитання спікерці, обговорити спірні моменти й власні кейси.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами