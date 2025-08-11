Як сплачувати податки з інвестицій: до воркшопу від Академії Мінфін залишилося 3 дні

Уже 14 серпня відбудеться воркшоп «Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати та не втратити на податках». Встигніть зареєструватися , щоб почути актуальну інформацію про податкові ставки на дохід від інвестицій у популярні активи та отримати відповіді на свої запитання.

Дохід від інвестицій у нерухомість, цінні папери, депозити — це завжди податкові зобов’язання. Якщо ви тільки починаєте інвестувати, варто одразу розібратись у цих питаннях. Як обчислювати суму податку; як декларувати дохід; чи можна законно оптимізувати навантаження? Про все це поговоримо з експерткою на практичному воркшопі від Академії Мінфін.

Воркшоп буде корисний усім, хто інвестує в Україні або за кордоном і хоче отримати актуальну інформацію про оподаткування доходу.

КОЛИ: 14 серпня

ФОРМАТ: онлайн, 2 год.+ 15−20 хв. Q&A

📌 КУПИТИ КВИТОК

Про спікерку

На всі запитання з теми відповість ОЛЕКСАНДРА НІКІТІНА — адвокатка, партнерка міжнародної юридичної фірми ECOVIS Bondar & Bondar, авторка подкасту BEPS.space.

Спікерка має 24 роки досвіду в юридичній сфері, спеціалізується на корпоративному праві, міжнародному оподаткуванні та цифровій економіці. Допомагає підприємцям та приватним інвесторам ефективно структурувати активи та оптимізувати податкове навантаження.

Як взяти участь?

Для участі придбайте квиток на сайті. Ціна: 1500 гривень.

📌 Кількість учасників обмежена — встигніть долучитися.

Які теми охопить воркшоп

Ви дізнаєтесь про ключові зміни в податкових правилах для інвесторів у 2025 році та важливі новації, які набудуть чинності у 2026-му.

Серед інших тем, які розгляне експертка:

Повна картина про доходи та їх оподаткування.

Огляд аспектів оподаткування за типами доходів.

Особливості оподаткування спадщини, дарування та поділу майна подружжя.

Оптимізація податків без схем і переплат.

Покрокова інструкція подачі декларації без зайвого клопоту.

Оптимальні стратегії для довгострокового інвестора.

Після основної частини воркшопу у вас буде час поставити запитання спікерці, обговорити спірні моменти й власні кейси.