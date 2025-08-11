Банки Таїланду масово припинили відкривати рахунки росіянам

Більшість таїландських банків фактично припинили відкривати рахунки громадянам росії, які не мають довгострокових віз. Раніше доступна для туристів послуга тепер вимагає наявності робочої, студентської чи іншої довготривалої візи. Про це повідомляє The Moscow Times.

Що відомо

Як зазначають джерела, якщо раніше росіяни-туристи могли відносно легко відкрити рахунок і отримати банківську картку, то тепер це стало практично неможливим.

«Обійшов різні банки в Бангкоку. В результаті отримав тільки душевну травму», — цитує видання росіянина, який намагався відкрити рахунок у десятці банків.

За словами учасників ринку, процес почався з найбільшого банку країни — Bangkok Bank, а згодом ця політика поширилася на всю банківську систему. Тепер росіяни без довгострокових віз змушені користуватися криптовалютними гаманцями або менш відомими платіжними системами.

Причини посилення контролю

Посилення правил пов'язують з двома основними факторами. Перший — це часте використання рахунків, відкритих росіянами, для «сірих» операцій з обміну криптовалют.

Другий, і більш вагомий, — це боротьба влади Таїланду з міжнародними злочинними угрупованнями. У травні в країні було заарештовано 11 осіб, звинувачених у допомозі китайським кримінальним групам у підробці документів для відкриття рахунків. Серед заарештованих були і четверо співробітників Bangkok Bank.

На тлі цих подій почастішали не лише відмови у відкритті нових рахунків, а й масові перевірки та блокування вже існуючих. Від власників рахунків часто вимагають особистої явки до банку для додаткової верифікації, зокрема, для біометричної ідентифікації через сканування обличчя.