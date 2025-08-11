Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї

Провідні компанії у галузі виробництва напівпровідників Nvidia та AMD погодилися виплачувати уряду США 15% від продажів своїх чипів у Китаї. Про це повідомляє BBC із посиланням на власні джерела.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Ця домовленість є частиною угоди щодо забезпечення експортних ліцензій США до другої за величиною економіки світу.

Згідно з угодою, Nvidia виплачуватиме уряду США 15% своїх доходів від продажу чипів H20 у Китаї. AMD сплачуватиме такий самий відсоток від доходів від продажу своїх чипів MI308 у КНР.

«Ми дотримуємося правил, встановлених урядом США для нашої участі на світових ринках. Хоча ми не постачали H20 до Китаю вже кілька місяців, сподіваємося, що правила експортного контролю дозволять Америці конкурувати у Китаї та в усьому світі», — заявила Nvidia у коментарі BBC.

Тим часом компанія AMD не одразу відповіла на запит про коментар.

Чарлі Дай, віцепрезидент і головний аналітик дослідницької фірми Forrester, заявив, що ця угода є «безпрецедентною».

«Ця домовленість підкреслює високу вартість доступу до ринку на тлі ескалації напруженості в торгівлі технологіями, створюючи значний фінансовий тиск і стратегічну невизначеність для постачальників технологій», — додав він.

Нагадаємо

Раніше Вашингтон заборонив продаж чипів Nvidia H20 Пекіну через занепокоєння щодо безпеки, хоча компанія нещодавно оголосила, що це рішення буде скасовано.