11 серпня 2025, 11:14

Ціни на нафту падають на тлі очікування мирних переговорів між США та росією

Ціни на нафту в понеділок продовжили падіння, поглиблюючи значні втрати попереднього тижня. Головним фактором тиску на ринок стали очікування інвесторів щодо результатів зустрічі між президентами США Дональдом Трампом та росії владіміром путіним, яка може призвести до послаблення санкцій на російську нафту. Про це пише Reuters.

Ціни на нафту в понеділок продовжили падіння, поглиблюючи значні втрати попереднього тижня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Надії на мир та ризики ескалації

Зустріч між Трампом та путіним, запланована на 15 серпня на Алясці, має на меті переговори щодо припинення війни в Україні. Ринок розцінює цю подію як таку, що може призвести до скасування санкцій, які обмежують постачання російської нафти, що, своєю чергою, збільшить пропозицію та знизить ціни.

Водночас аналітики попереджають про високі ризики.

«Якщо мирні переговори проваляться і конфлікт затягнеться, ринок може швидко розвернутися до бичачої позиції, потенційно спровокувавши різке ралі цін на нафту», — зазначають аналітики.

Нагадаємо, раніше Трамп встановив для росії дедлайн до 8 серпня для досягнення миру, погрожуючи вторинними санкціями проти покупців її нафти.

Тиск на Індію та переорієнтація на нафту зі США

Паралельно з переговорами, Вашингтон продовжує тиснути на Індію, вимагаючи скоротити закупівлі російської нафти. У відповідь на це, індійські нафтопереробні заводи вже почали активно збільшувати закупівлі американської нафти сорту WTI. За оцінками, на серпень та вересень вже законтрактовано щонайменше 10 мільйонів барелів.

Інші фактори тиску на ринок

Крім геополітики, на ціни тиснуть і побоювання щодо уповільнення світової економіки. Нові мита США, що набули чинності минулого тижня, можуть обмежити економічну активність та попит на нафту. Цю тривогу посилюють і слабкі економічні дані з Китаю, де в липні було зафіксовано падіння цін виробників, що свідчить про слабкий внутрішній попит.

Станом на ранок понеділка ф'ючерси на нафту Brent впали на 0,93% до $65,97 за барель, а американська WTI — на 1,08% до $63,19.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
