За пів року 577 людей офіційно стали банкрутами — Опендатабот

577 українців стали банкрутами за пів року 2025 в Україні. Таких випадків побільшало на 33% порівняно до того ж періоду у 2024. Загалом, найбільше людей стало банкрутами торік: 926 справ, втім поточний рік ризикує наздогнати ці показники. Про це йдеться в даних Опендатабот.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У середньому цьогоріч щодня відкривають по 3 нові справи щодо банкрутства.

Загалом 2948 справ про банкрутство громадян було відкрито за останні 5 років. Хоча й процедура банкрутства офіційно з’явилась ще у 2019 році, активно користуватись нею українці почали лише з 2021.

52% справ з 2021 року стосуються чоловіків, а 48% — жінок. Гендерна різниця не є критичною та зберігається майже щороку. Наприклад, у 2021-му домінували чоловіки (57,9%), а от у 2022 і 2025 роках трохи переважали жінки.

Де найбільше справ

Найбільше справ про банкрутство у 2025 році відкрили в Києві — 128. На другому місці Київська область з 83 справами, наслідує Львів, де подано 73 заяви.