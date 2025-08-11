У минулому місяці український автопарк поповнили понад 7 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 47%, повідомляє Укравтопром.
11 серпня 2025, 9:17
Електромобілі штурмують ринок: продажі зросли на 47% за рік
Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 6849 од., з яких 1587 од. були новими (+62%), а 5262 авто — уживаними (+42%).
Серед 176 комерційних електромобілів новими були тільки 20 авто (у лип.2024 р. з 103 од. новими були 6 авто).
Топ-5 нових електромобілів
- BYD Song Plus EV — 384 од.;
- HONDA eNS1 — 206 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 131 од.;
- ZEEKR 7X — 104 од.;
- AUDI Q4 e-tron — 89 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом
- TESLA Model Y — 733 од.;
- TESLA Model 3 — 567 од.;
- NISSAN Leaf — 522 од.;
- KIA Niro EV — 265 од.;
- HYUNDAI Kona Electric — 226 од.
Джерело: Мінфін
