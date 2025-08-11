Western Union купує International Money Express за $500 млн

Western Union Co заявила в неділю ввечері, що уклала остаточну угоду про купівлю невеликої компанії з грошових переказів International Money Express Inc у рамках угоди, спрямованої на розширення своїх локальних та міжнародних пропозицій. Про це пише Investing.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Western Union заплатить $16,0 за акцію International Money, оцінюючи угоду приблизно в $500 млн. Угода передбачає премію 72,4% до ціни закриття акцій International Money у п'ятницю.

«Це придбання… зміцнює наші операції у Північній Америці та розширює нашу присутність у ключових споживчих сегментах по всій території США», — заявив Девін Макгранахан, президент та генеральний директор Western Union у прес-релізі.

Western Union заявила, що придбання доповнить її бізнес грошових переказів, особливо у Латинській Америці. International Money має приблизно 6 мільйонів клієнтів.

Western Union очікує, що угода негайно збільшить скоригований прибуток на акцію більш ніж на $0,10 у перший повний рік після закриття, і прогнозує $30 млн річної економії витрат протягом 24 місяців.

Очікується, що операцію буде закрито до середини 2026 року. Рада директорів International Money одноголосно рекомендувала угоду акціонерам.