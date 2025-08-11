Продажі TSMC зросли на 25,8% у липні

У липні продажі тайванської TSMC — найбільшого у світі виробника чіпів — склали суму, еквівалентну $10,8 млрд (323,2 млрд нових тайванських доларів), пише Bloomberg. Зростання склало 25,8% рік до року і 22,5% за місяць.

Деталі

У TSMC заявляють, що за всю історію компанії був лише один місяць, коли їй вдалося продати більше: у квітні цього року TSMC наторгувала на 349,57 млрд нових тайванських доларів.

Таке зростання відповідає очікуванням аналітиків, які прогнозують зростання виторгу тайванської компанії в третьому кварталі на 25%. У самій компанії очікують, що продажі у третьому кварталі становитимуть від $31,8 млрд до $33 млрд.

За перші сім місяців цього року продаж TSMC зріс на 37,6% рік до року. Бурхливе зростання пов'язане зі збільшенням витрат клієнтів TSMC на штучний інтелект, вказують у компанії та прогнозують подальше зростання у другому півріччі.

Тайванський виробник постачає продукцію таким великим гравцям ІІ-ринку, як Nvidia та Advanced Micro Devices.