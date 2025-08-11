Multi від Мінфін
11 серпня 2025, 8:00

PlayCity оштрафувала IT-портал dev.ua на 4,8 млн грн

Державна агенція з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity 8 серпня ухвалила рішення оштрафувати ТОВ «Дев Україна» (dev.ua) за порушення вимог законодавства про рекламу, повідомляє dev.ua. Сума штрафу — 4,8 млн грн.

Державна агенція з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity 8 серпня ухвалила рішення оштрафувати ТОВ «Дев Україна» (dev.ua) за порушення вимог законодавства про рекламу, повідомляє dev.ua.

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

PlayCity вважає, що порушення були допущені в опублікованому на dev.ua анонсі події — бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, пише dev.ua. В анонсі був згаданий бренд онлайн-казино та ставок, який став офіційним спонсором події, але без посилань на сайт, закликів до гри, інформації про ставки або будь-які інші прояви реклами, пише видання.

«Ми не вважаємо, що згадка бренду в інформаційному анонсі є порушенням закону «Про рекламу», — заявляє СЕО dev.ua Станістав Юрасов.

PlayCity оштрафовало телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за рекламу казино

Анонс не був розміщений на dev.ua на комерційних засадах, пише видання. Редакція не отримала винагороду за це розміщення.

PlayCity в резолюції акту про фіксацію порушення встановила, що онлайн-казино не є замовником реклами на dev.ua (тобто санкції до цієї компанії не застосовуватимуться), а dev.ua є розповсюджувачем реклами (тому і є порушником).

«Якщо в реклами немає замовника, це не може бути рекламою апріорі. Бо замовник і грошова винагорода — це де-факто основні ознаки реклами», — пише Юрасов.

ТОВ «Дев Україна» буде оскаржувати рішення PlayCity в судовому порядку. Строк оскарження рішення відомства — три місяці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
combojack911
combojack911
11 серпня 2025, 10:06
#
За 2 місяці існування PlayCity (доречі гарна назва для казино), стало зрозуміло що це ще одна контора, яка буде кошмарити саме бізнес, а не казіно
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
