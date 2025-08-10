Українська металургія: падіння виробництва сталі та зростання чавуну (інфографіка)

Українські металургійні підприємства за перші сім місяців 2025 року скоротили виробництво сталі на 7%, виробивши 4,26 мільйона тонн. Про це свідчать дані ОП «Укрметалургпром».

Деталі виробництва

Згідно зі звітом, лише у липні було виплавлено 580,5 тис. тонн сталі, що на 18% менше порівняно з липнем минулого року і на 6% менше, ніж у червні 2025 року.

Водночас виробництво чавуну демонструє протилежну динаміку. За січень-липень 2025 року його обсяги зросли на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 4,36 млн тонн. У липні показники виробництва чавуну були найкращими з початку року — 692,1 тис. тонн, що на 4,5% більше, ніж у червні.

Виробництво прокату за сім місяців 2025 року склало 3,62 млн тонн, що на 2,8% менше, ніж минулого року. У липні 2025 року виготовили 552,0 тис. тонн металовиробів, що на 1,9% менше, ніж у червні.