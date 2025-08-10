Експорт агропродукції з України в липні знизився, але очікується його зростання

У липні 2025 року Україна експортувала 3,4 млн тонн продукції агропромислового комплексу. Це на 4,2% менше, ніж у червні, попри зростання обсягів у більшості категорій товарів. Загальне зниження спричинене падінням експорту зернових культур, які традиційно становлять найбільшу частку в загальному обсязі. Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Чому обсяги зменшилися

Хоча в Україні вже активно триває збір врожаю ранніх зернових, існує значний часовий розрив між початком жнив у різних регіонах країни. Саме тому експорт зернових лише починає набирати обертів.

Структура експорту у липні 2025 року:

Зернові культури: 1,6 млн тонн. Це на 27% менше, ніж у червні. Основними позиціями були пшениця (45%), кукурудза (38%) та ячмінь (16%).

Олійні культури: 523,5 тис. тонн. Ця категорія показала зростання на 66%. Домінували соя (72%) та ріпак (27%).

Рослинні олії: 519,5 тис. тонн. Зростання на 46%. Переважно експортувалася соняшникова олія (89%) та соєва олія (11%).

Макухи після вилучення олій: 431,3 тис. тонн. Збільшення на 11%. Основу складали соняшникова макуха (65%) та соєва макуха (35%).

Інші види агропромислової продукції: 329,0 тис. тонн. Зростання на 16%.

Прогноз на серпень

Вже у серпні 2025 року очікується значне зростання обсягів експорту агропродукції, що буде прямо пов'язано зі збільшенням темпів збору нового врожаю.