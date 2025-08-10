США почали видавати ліцензії Nvidia на експорт H20-чипів до Китаю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 серпня 2025, 11:12

США почали видавати ліцензії Nvidia на експорт H20-чипів до Китаю

Міністерство торгівлі США почало видавати ліцензії компанії Nvidia на експорт її чипів H20 до Китаю. Про це агентству Reuters у п'ятницю, 8 серпня, повідомив американський чиновник. Це усуває значну перешкоду для одного з лідерів у галузі штучного інтелекту на шляху до доступу на ключовий ринок.

Міністерство торгівлі США почало видавати ліцензії компанії Nvidia на експорт її чипів H20 до Китаю.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Минулого місяця США скасували квітневу заборону на продаж чіпів H20 до Китаю. Nvidia розробила цей мікропроцесор спеціально для китайського ринку, аби відповідати експортному контролю на чіпи для штучного інтелекту, запровадженому адміністрацією Байдена.

Фінансові наслідки та зустріч з Трампом

Раніше виробник чипів попереджав, що ці обмеження можуть скоротити його продажі в липневому кварталі на $8 млрд.

Згідно з двома джерелами, знайомими з ситуацією, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан у середу зустрівся з президентом Трампом. Представник Nvidia відмовився від коментарів, а представник Білого дому не відразу відповів на запит.

Nvidia заявляла в липні, що подає заявки до уряду США на відновлення продажів графічних процесорів H20 до Китаю, і її запевнили, що ліцензії будуть отримані незабаром. Наразі неясно, скільки ліцензій було видано, яким компаніям Nvidia дозволено постачати чипи H20, а також яка вартість дозволених поставок.

У квітні Nvidia повідомляла, що очікує збитків у розмірі $5,5 млрд через обмеження. У травні компанія заявила, що фактичні збитки в першому кварталі через обмеження H20 були на $1 млрд меншими, ніж очікувалося, оскільки їй вдалося повторно використовувати деякі матеріали.

Китай залишається ключовим ринком

Експорт інших передових чипів Nvidia для штучного інтелекту до Китаю, за винятком H20, все ще обмежений. Послідовні адміністрації США обмежували експорт передових чипів до Китаю, прагнучи стримати розвиток штучного інтелекту та оборонної промисловості Пекіна.

Хоча це вплинуло на здатність американських фірм повністю задовольнити зростаючий попит з боку Китаю, який є одним з найбільших світових ринків напівпровідників, він все ще залишається важливим джерелом доходу для американських виробників чипів.

Глава Nvidia Дженсен Хуан заявляв, що лідерські позиції компанії можуть похитнутися без продажів до Китаю, де розробників активно залучає Huawei Technologies, пропонуючи чипи власного виробництва.

У травні Nvidia повідомляла, що H20 приніс $4,6 млрд продажів у першому кварталі, і що на Китай припадало 12,5% загального доходу компанії за цей період.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами