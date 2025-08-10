США почали видавати ліцензії Nvidia на експорт H20-чипів до Китаю

Міністерство торгівлі США почало видавати ліцензії компанії Nvidia на експорт її чипів H20 до Китаю. Про це агентству Reuters у п'ятницю, 8 серпня, повідомив американський чиновник. Це усуває значну перешкоду для одного з лідерів у галузі штучного інтелекту на шляху до доступу на ключовий ринок.

Минулого місяця США скасували квітневу заборону на продаж чіпів H20 до Китаю. Nvidia розробила цей мікропроцесор спеціально для китайського ринку, аби відповідати експортному контролю на чіпи для штучного інтелекту, запровадженому адміністрацією Байдена.

Фінансові наслідки та зустріч з Трампом

Раніше виробник чипів попереджав, що ці обмеження можуть скоротити його продажі в липневому кварталі на $8 млрд.

Згідно з двома джерелами, знайомими з ситуацією, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан у середу зустрівся з президентом Трампом. Представник Nvidia відмовився від коментарів, а представник Білого дому не відразу відповів на запит.

Nvidia заявляла в липні, що подає заявки до уряду США на відновлення продажів графічних процесорів H20 до Китаю, і її запевнили, що ліцензії будуть отримані незабаром. Наразі неясно, скільки ліцензій було видано, яким компаніям Nvidia дозволено постачати чипи H20, а також яка вартість дозволених поставок.

У квітні Nvidia повідомляла, що очікує збитків у розмірі $5,5 млрд через обмеження. У травні компанія заявила, що фактичні збитки в першому кварталі через обмеження H20 були на $1 млрд меншими, ніж очікувалося, оскільки їй вдалося повторно використовувати деякі матеріали.

Китай залишається ключовим ринком

Експорт інших передових чипів Nvidia для штучного інтелекту до Китаю, за винятком H20, все ще обмежений. Послідовні адміністрації США обмежували експорт передових чипів до Китаю, прагнучи стримати розвиток штучного інтелекту та оборонної промисловості Пекіна.

Хоча це вплинуло на здатність американських фірм повністю задовольнити зростаючий попит з боку Китаю, який є одним з найбільших світових ринків напівпровідників, він все ще залишається важливим джерелом доходу для американських виробників чипів.

Глава Nvidia Дженсен Хуан заявляв, що лідерські позиції компанії можуть похитнутися без продажів до Китаю, де розробників активно залучає Huawei Technologies, пропонуючи чипи власного виробництва.

У травні Nvidia повідомляла, що H20 приніс $4,6 млрд продажів у першому кварталі, і що на Китай припадало 12,5% загального доходу компанії за цей період.