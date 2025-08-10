Президент України Володимир Зеленський підписав укази № 594/2025 та № 595/2025, якими запровадив нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, що пов'язані з російською державною корпорацією «Росатом» та іншими енергетичними компаніями рф.
10 серпня 2025, 10:14
Зеленський запровадив нові санкції проти «Росатома» та енергоструктур рф
Деталі
Цей пакет обмежувальних заходів охоплює 18 фізичних та 17 юридичних осіб, які були залучені до спроб незаконної інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми росії, а також брали участь у захопленні Чорнобильської АЕС.
Крім того, окремим указом президент синхронізував українські санкції з обмежувальними заходами західних партнерів. Ці заходи стосуються двох головних секторів російської економіки: енергетики та військово-промислового комплексу (ВПК).
Санкції також охоплюють розгалужену мережу посередників і логістичних операторів, які допомагають росії обходити міжнародні обмеження у третіх країнах.
До санкційного списку, зокрема, увійшли:
- Дочірні компанії «Газпромнефти» в росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та країнах ЄС.
- Компанії «тіньового флоту».
- Постачальники обладнання для російського ВПК.
- Фінансові та логістичні посередники.
Джерело: Мінфін
