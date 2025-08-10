Multi від Мінфін
10 серпня 2025, 10:14

Зеленський запровадив нові санкції проти «Росатома» та енергоструктур рф

Президент України Володимир Зеленський підписав укази № 594/2025 та № 595/2025, якими запровадив нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, що пов'язані з російською державною корпорацією «Росатом» та іншими енергетичними компаніями рф.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази № 594/2025 та № 595/2025, якими запровадив нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, що пов'язані з російською державною корпорацією «Росатом» та іншими енергетичними компаніями рф.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталі Цей пакет обмежувальних заходів охоплює 18 фізичних та 17 юридичних осіб, які були залучені до спроб незаконної інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми росії, а також брали участь у захопленні Чорнобильської АЕС.
Фото: president.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Цей пакет обмежувальних заходів охоплює 18 фізичних та 17 юридичних осіб, які були залучені до спроб незаконної інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми росії, а також брали участь у захопленні Чорнобильської АЕС.

Крім того, окремим указом президент синхронізував українські санкції з обмежувальними заходами західних партнерів. Ці заходи стосуються двох головних секторів російської економіки: енергетики та військово-промислового комплексу (ВПК).

Санкції також охоплюють розгалужену мережу посередників і логістичних операторів, які допомагають росії обходити міжнародні обмеження у третіх країнах.

До санкційного списку, зокрема, увійшли:

  • Дочірні компанії «Газпромнефти» в росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та країнах ЄС.
  • Компанії «тіньового флоту».
  • Постачальники обладнання для російського ВПК.
  • Фінансові та логістичні посередники.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
