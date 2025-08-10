СОТ покращила прогноз торгівлі у 2025 році

Очікується, що у 2025 році обсяг світової торгівлі товарами зросте на 0,9%. Це є покращенням порівняно з квітневим прогнозом скорочення на 0,2%, проте менше, ніж 2,7%, що очікувалося до підвищення тарифів. Про це свідчить оновлений прогноз Світової організації торгівлі (СОТ), який був опублікований 8 серпня.

Зростання переважно зумовлене «фронтлоадингом» імпорту у США, тобто завчасними закупівлями. Однак у довгостроковій перспективі вищі тарифи вплинуть на торгівлю, знизивши очікуване зростання обсягів торгівлі у 2026 році до 1,8% з попередніх 2,5%.

Вплив тарифів

Значний сплеск імпорту в Сполучених Штатах у першому кварталі, викликаний очікуванням підвищення тарифів, сприяв перегляду прогнозу на 2025 рік у бік зростання. Проте збільшення тарифів, включаючи ті, що набули чинності цього тижня, стримуватимуть торгівлю у другій половині 2025 року та у 2026 році.

«Світова торгівля демонструє стійкість перед постійними шоками, включаючи нещодавнє підвищення тарифів. Завчасний імпорт та покращення макроекономічних умов дещо покращили прогноз на 2025 рік. Однак повний вплив нещодавніх тарифних заходів ще не розгорнувся», — заявила генеральний директор СОТ Нгозі Оконджо-Івеала.

За її словами, тінь тарифної невизначеності продовжує сильно тиснути на ділову довіру, інвестиції та ланцюги поставок. Невизначеність залишається однією з найбільш руйнівних сил у світовому торговельному середовищі.

Вона також підкреслила важливість того, що поки що вдалося уникнути ширшого циклу взаємних тарифів, який міг би завдати великої шкоди світовій торгівлі.

Регіональні перспективи

Азійські економіки залишаються найбільшим рушієм зростання обсягів світової торгівлі товарами у 2025 році, хоча їхній внесок у 2026 році буде меншим, ніж прогнозувалося у квітні.

Північна Америка негативно впливатиме на зростання світової торгівлі у 2025 та 2026 роках. Проте її негативний вплив цього року буде меншим, ніж раніше, завдяки сильнішому, ніж очікувалося, завчасному імпорту у США в першому кварталі.

Внесок Європи у торгівлю у 2025 році змінився з помірно позитивного на дещо негативний.

Інші регіони, включаючи економіки-експортери енергоносіїв, побачать, як їхній позитивний внесок у зростання торгівлі скоротиться між 2025 та 2026 роками через зниження цін на нафту, що зменшить доходи від експорту та пригальмує попит на імпорт.

Очікується, що імпорт Північної Америки у 2025 році знизиться на 8,3%, що менше, ніж прогнозовані у квітні 9,6%. Цей позитивний ефект був доповнений сильнішим, ніж очікувалося, зростанням експорту Азії на 4,9% (проти 1,6% у попередньому прогнозі).

Зростання експорту та імпорту Європи цього року (-0,9% та 0,4% відповідно) буде дещо слабшим, ніж прогнозувалося у квітні, тоді як експорт Північної Америки буде менш негативним (-4,2%).

Деталі прогнозу

Прогнозоване у квітні скорочення торгівлі на 0,2% на 2025 рік ґрунтувалося на діючих на той час заходах. Подальші угоди США з Китаєм та Великою Британією підвищили прогноз на рік до 0,3%, але вищі тарифи на сталь та алюміній згодом знову знизили його до 0,1%.

Нові тарифи, що набули чинності 7 серпня, все більше впливатимуть на торгівлю, але це буде збалансовано позитивними ефектами від завчасного імпорту та накопичення запасів. Позитивний вплив також мав покращений макроекономічний клімат, хоча він залишається схильним до високого ступеня невизначеності.

Оновлений прогноз зростання торгівлі товарами на 2025 рік до 0,9% складається з трьох ключових факторів: