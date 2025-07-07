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7 липня 2025, 16:53

Іспанський банк BBVA запустив послуги з торгівлі та зберігання криптоактивів

Один з найбільших банків в Іспанії — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) — запустив послуги з торгівлі та зберігання криптоактивів для всіх клієнтів. Поки що сервіс підтримує тільки біткоїн і Ethereum, пише Incrypted.

Один з найбільших банків в Іспанії — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) — запустив послуги з торгівлі та зберігання криптоактивів для всіх клієнтів.
Фото: bufetesalmeron.com

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Що відомо

BBVA подав відповідну заявку в Національну комісію з ринку цінних паперів Іспанії (CNMV) у березні 2025 року. Тоді ж стало відомо, що сервіс буде вбудовано в мобільний застосунок банку.

Глава роздрібного банкінгу BBVA в Іспанії Гонсало Родрігес підтвердив це:

«Ми хочемо полегшити нашим роздрібним клієнтам в Іспанії інвестування в криптоактиви за допомогою простого і легкодоступного цифрового рішення на їхньому мобільному телефоні. Наша мета — підтримати їх у вивченні цифрових активів, підкріплених силою і безпекою такого банку, як BBVA».

Банк не покладається на сторонніх постачальників послуг. Організація використовує власну інфраструктуру.

На поточному етапі роздрібні клієнти BBVA можуть купувати, зберігати і торгувати в мобільному додатку тільки біткоїном і Ethereum. Однак пізніше кількість підтримуваних активів обіцяють розширити.

Нагадаємо

До цього BBVA запустив аналогічні послуги у Швейцарії та Туреччині. Згідно з релізом, мета компанії — надати клієнтам найкращі інвестиційні та транзакційні рішення.

BBVA загалом підтримує криптовалютну галузь. Зокрема, банк рекомендує своїм клієнтам виділити під них від 3% до 7% портфеля.

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Джерело: Мінфін
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