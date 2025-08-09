Акції Crocs обвалилися на тлі тарифів Трампа та обережних споживачів

Акції Crocs, відомого виробника взуття, впали найсильніше з початку пандемії Covid-19. Причиною стали зниження доходу та песимістичний прогноз компанії, яка попередила, що споживачі стали ще обережнішими і скорочують витрати. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У четвер, 7 серпня, Crocs оголосила, що дохід у третьому кварталі знизиться приблизно на 9−11%. Це значно нижче середнього прогнозу аналітиків, які очікували зростання менше ніж на 1%.

Під час розмови з аналітиками керівництво Crocs заявило, що не відновлюватиме річний прогноз (який компанія відкликала раніше цього року) через зміни у світовій торговельній політиці.

Падіння акцій

Акції компанії обвалилися на 29% під час торгів у Нью-Йорку в четвер, що стало найбільшим падінням з березня 2020 року. Це призвело до зниження вартості акцій майже на 30% з початку року, тоді як індекс Russell 3000 Index зріс на 7,7%.

Обережні споживачі та вплив тарифів

Генеральний директор Crocs Ендрю Різ зазначив, що американські споживачі, зіткнувшись зі зростанням цін, поводяться обережно щодо дискреційних витрат (витрат на необов'язкові товари та послуги). Він додав, що це може ще більше погіршити ситуацію з уже вибагливим споживачем.

«Вони навіть не йдуть до магазинів, і ми бачимо зниження трафіку», — сказав він. Різ також додав, що поточні умови не дозволяють компанії підвищувати ціни, щоб компенсувати вплив тарифів на країни, де Crocs виробляє взуття.

Crocs приєднується до таких компаній, як Steve Madden Ltd. і Lululemon Athletica Inc., які одночасно постраждали від економічної невизначеності та підвищених тарифів на товари з таких країн, як Китай, що виробляє великий обсяг одягу та взуття.

Перегляд виробничої стратегії

Crocs повідомила, що Китай виробляє близько 22% продукції, що надсилається до США — цей відсоток компанія планує скоротити. Переважна частина товарів також надходить з В'єтнаму, Індонезії, Індії та Камбоджі.

Crocs зосереджується на управлінні витратами шляхом їх скорочення, зменшення запасів та меншої кількості акційних пропозицій.

«Crocs може бути важче долати тарифний тиск, враховуючи її рішення скоротити акції для збереження іміджу бренду», — зазначила аналітик Bloomberg Intelligence Абігейл Гілмартин.