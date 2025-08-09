Акції Crocs обвалилися на тлі тарифів Трампа та обережних споживачів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 серпня 2025, 15:05

Акції Crocs обвалилися на тлі тарифів Трампа та обережних споживачів

Акції Crocs, відомого виробника взуття, впали найсильніше з початку пандемії Covid-19. Причиною стали зниження доходу та песимістичний прогноз компанії, яка попередила, що споживачі стали ще обережнішими і скорочують витрати. Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Crocs, відомого виробника взуття, впали найсильніше з початку пандемії Covid-19.
Фото: crocs.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У четвер, 7 серпня, Crocs оголосила, що дохід у третьому кварталі знизиться приблизно на 9−11%. Це значно нижче середнього прогнозу аналітиків, які очікували зростання менше ніж на 1%.

Під час розмови з аналітиками керівництво Crocs заявило, що не відновлюватиме річний прогноз (який компанія відкликала раніше цього року) через зміни у світовій торговельній політиці.

Падіння акцій

Акції компанії обвалилися на 29% під час торгів у Нью-Йорку в четвер, що стало найбільшим падінням з березня 2020 року. Це призвело до зниження вартості акцій майже на 30% з початку року, тоді як індекс Russell 3000 Index зріс на 7,7%.

Обережні споживачі та вплив тарифів

Генеральний директор Crocs Ендрю Різ зазначив, що американські споживачі, зіткнувшись зі зростанням цін, поводяться обережно щодо дискреційних витрат (витрат на необов'язкові товари та послуги). Він додав, що це може ще більше погіршити ситуацію з уже вибагливим споживачем.

«Вони навіть не йдуть до магазинів, і ми бачимо зниження трафіку», — сказав він. Різ також додав, що поточні умови не дозволяють компанії підвищувати ціни, щоб компенсувати вплив тарифів на країни, де Crocs виробляє взуття.

Crocs приєднується до таких компаній, як Steve Madden Ltd. і Lululemon Athletica Inc., які одночасно постраждали від економічної невизначеності та підвищених тарифів на товари з таких країн, як Китай, що виробляє великий обсяг одягу та взуття.

Перегляд виробничої стратегії

Crocs повідомила, що Китай виробляє близько 22% продукції, що надсилається до США — цей відсоток компанія планує скоротити. Переважна частина товарів також надходить з В'єтнаму, Індонезії, Індії та Камбоджі.

Crocs зосереджується на управлінні витратами шляхом їх скорочення, зменшення запасів та меншої кількості акційних пропозицій.

«Crocs може бути важче долати тарифний тиск, враховуючи її рішення скоротити акції для збереження іміджу бренду», — зазначила аналітик Bloomberg Intelligence Абігейл Гілмартин.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами