Російські авіабудівники зіткнулися з серйозними труднощами — цього року вони поставили лише один із 15 запланованих комерційних літаків. Про це свідчать дані швейцарського постачальника авіаційної інформації ch-aviation. Основні причини — західні санкції, що перекрили доступ до іноземних компонентів, та високі процентні ставки, які стримують інвестиції, повідомляє Reuters.

З лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, санкції Заходу відрізали доступ рф до літаків і запчастин іноземного виробництва.

Російські авіакомпанії, чий флот з понад 700 літаків переважно складається з Boeing та Airbus, тепер змушені покладатися на складні, непрямі маршрути імпорту для отримання критично важливих компонентів.

Деградація авіапарку

«Немає компонентної бази, немає технологій, немає виробничих потужностей, немає інженерів. Щоб створити все це з нуля, потрібні роки, якщо не десятиліття», — заявило джерело в російській авіаційній промисловості, побажавши залишитися анонімним.

З огляду на географічні масштаби росії як найбільшої країни світу, вона критично залежить від комерційної авіації для внутрішніх вантажних та пасажирських перевезень через 11 часових поясів.

Нещодавні інциденти підкреслюють нагальну потребу запобігти подальшій деградації флоту. Наприкінці липня розбився Ан-24 радянських часів, побудований у 1976 році, що призвело до загибелі всіх 48 людей на борту. За кілька днів до цього «Аерофлот» скасував десятки рейсів після кібератаки.

Боротьба авіаційного сектора за самозабезпечення є частиною ширшого промислового спаду. У липні обсяги промислового виробництва в росії скоротилися найшвидшими темпами з березня 2022 року, а зростання промисловості продовжує сповільнюватися.

Високі процентні ставки, за словами чиновників і представників бізнесу, призвели до скорочення виробництва автомобілів, банкрутств у вугільному секторі, уповільнення обсягів експорту металів та нафтопродуктів, а також зриву планів з будівництва літаків.

«Жорстка монетарна політика швидше й сильніше б'є по промисловості», — зазначив Дмитро Полєвой, керівник інвестиційного відділу Astra Asset Management, попереджаючи, що промисловий сектор перебуває на межі рецесії.

Затримки виробництва

У 2021 році російський флот поповнився 52 новими комерційними літаками, включно з 27 Airbus, 3 Boeing та 22 Sukhoi Superjet, побудованими з імпортних компонентів.

З того часу було додано лише 13 нових літаків: 12 Superjet, що використовуються кількома російськими авіакомпаніями, та один Ту-214, двомоторний вузькофюзеляжний літак середньої дальності. Ту-214, за даними джерел, використовує перший віце-прем'єр Денис Мантуров.

Уряд росії неодноразово переглядав свої виробничі цілі. У середині 2024 року цільовий показник поставок на 2024−2025 роки було скорочено зі 171 до 21 літака. Минулого місяця чиновники заявили, що цілі буде переглянуто знову, посилаючись на високі процентні ставки, які зробили фінансування дорожчим та сповільнили виробництво.

Державний конгломерат «Ростех», який відповідає за виробництво Superjet-100, Ту-214, пасажирських літаків «Іл» та нового літака «Яковлєв МС-21», щосили намагається дотримуватися термінів.

Генеральний директор «Ростеха» Сергій Чемезов минулого року заявив, що росія вироблятиме власні пасажирські літаки, але терміни поставок постійно переносяться.

МС-21, побудований повністю з російських компонентів, виявився набагато важчим за версію, збудовану з імпортних деталей, що зменшило дальність польоту та паливну ефективність, через що авіакомпанії неохоче його впроваджують.

У вівторок Чемезов повідомив прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну, що серійне виробництво літаків МС-21, SJ-100 та Іл-114 розпочнеться у 2026 році, що на два роки пізніше, ніж було заплановано спочатку.

Санкції та ланцюжки поставок

Попри спроби локалізувати виробництво, росія продовжує покладатися на іноземних постачальників.

Митні дані, з якими ознайомилося агентство Reuters, показують, що у 2024 році через посередників у Туреччині, Китаї, Киргизстані та ОАЕ було імпортовано запчастин на суму щонайменше $300 000. Серед них були компоненти від французької Safran, американської Honeywell та британської Rolls-Royce. Доказів порушення санкцій цими компаніями немає.

росія розробила систему паралельного імпорту, яка дозволяє товарам надходити в країну через третіх осіб без відома або згоди виробника. Компанії Honeywell та Rolls-Royce заявили, що не постачають обладнання до росії та активно працюють над виявленням та припиненням можливих обхідних шляхів.

«Жодна інша країна у світі не виробляє повністю імпортозаміщені літаки», — заявив минулого місяця міністр промисловості та торгівлі Антон Аліханов, підкреслюючи унікальність та «надскладність» завдання, яке намагається вирішити росія.

Скорочення пропозиції літаків за умови збереження високого попиту призводить до зростання цін для споживачів. За даними Росстату, ціни на квитки стабільно зростали протягом 2023 та 2024 років.

Тим часом Москва змушена шукати креативні рішення, просячи авіакомпанії з центральноазіатських країн, таких як Казахстан та Узбекистан, виконувати внутрішні російські рейси.