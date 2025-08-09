Як мита Дональда Трампа змінюють світові ринки? Чому золото росте, а долар слабшає? І як це вплине на курс валют в Україні?
9 серпня 2025, 11:14
Тарифи Трампа: як вплинуть на курс валют, золото та нафту (відео)
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- чому золото знову стало захисним активом,
- як мита Трампа впливають на фондові ринки,
- яким буде курс євро та долара найближчим часом,
- як реагують на торгівельні війни Китай, Швейцарія, ЄС,
- що прогнозують експерти,
- як виглядає оптимальна структура заощаджень у цей період.
InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі