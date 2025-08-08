Індійська рупія завершує найгіршу серію падіння за пів року через мита Трампа

Індійська рупія завершила п'ятий тиждень падіння поспіль, що стало найдовшою негативною серією за останні шість місяців. Валюта перебуває під сильним тиском через ескалацію торговельної напруженості зі США після запровадження президентом Дональдом Трампом нових мит на індійські товари. Про це у п'ятницю, 8 серпня, повідомляє Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тиск через мита та реакція ринку

За останні п'ять тижнів рупія знецінилася майже на 3%. Причиною стало те, що Індія опинилася серед країн, що найбільше постраждали від торговельної політики Трампа, отримавши нове 25%-ве мито на свої товари.

Протягом п'ятничної сесії рупія дещо зміцнилася і закрилася на рівні 87,6550 за долар США. Однак це не змінило загальної негативної тижневої тенденції.

Інтервенції центробанку

За словами трейдерів, побоювання щодо падіння курсу рупії до рекордно низьких значень змусили Резервний банк Індії (RBI) втручатися в ринок «майже щодня», щоб запобігти глибшому обвалу.

Повідомляється, що центробанк відновив інтервенції на ринку форвардів (NDF) для управління волатильністю. Свідченням активності регулятора стало падіння валютних резервів Індії на понад $9 мільярдів за тиждень, що завершився 1 серпня, що вказує на масштабні продажі доларів на спотовому ринку.