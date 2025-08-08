Акції SoftBank злетіли до рекордного максимуму на тлі успіхів у ШІ-інвестиціях

Акції японського технологічного інвестора SoftBank Group у п'ятницю, 8 серпня, підскочили більш ніж на 13% до нового історичного максимуму. Ралі було викликане потужною підтримкою інвесторів, які позитивно оцінили агресивну стратегію компанії у сфері штучного інтелекту та фінансові результати за перший квартал, що перевершили очікування. Про це повідомляє Reuters.

Прибуток та гігантські інвестиції

Згідно зі звітом компанії, за квартал, що завершився у червні, чистий прибуток SoftBank склав 421,8 млрд єн ($2,87 млрд), тоді як за аналогічний період минулого року було зафіксовано збиток.

Цього року SoftBank оголосив про низку масштабних інвестицій у ШІ. Зокрема, компанія зобов'язалася вкласти $30 мільярдів у розробника ChatGPT, компанію OpenAI, а також виступила провідним інвестором у проєкті Stargate — будівництві дата-центру в США вартістю $500 мільярдів.

Реакція ринку та оцінка аналітиків

Акції SoftBank на піку торгів сягали 14 205 єн, а закрили день зростанням на 10,39% на позначці 13 865 єн. Компанія стала найбільшим драйвером зростання для японського індексу Topix, який у п'ятницю вперше в історії перевищив позначку у 3000 пунктів.

Аналітики також зазначають, що активні інвестори скуповували акції SoftBank, щоб перевершити динаміку зростаючого індексу.

Полегшення для інвесторів

Цей стрибок став значним полегшенням для акціонерів компанії. Протягом останніх п'яти кварталів акції SoftBank торгувалися зі значним дисконтом — понад 50% — до вартості активів, якими володіє компанія.