Небанкам дозволять проводити валютні операції: НБУ виніс на обговорення нові правила

Національний банк України планує надати небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку право отримувати ліцензію на здійснення валютних операцій. Регулятор вже розробив та виніс на громадське обговорення відповідний проєкт змін. Про це у п'ятницю, 8 серпня, повідомила пресслужба НБУ .

Що передбачають зміни

Згідно з проєктом, небанківські установи зможуть здійснювати валютні операції під час надання послуги з еквайрингу платіжних інструментів. Це дозволить їм, наприклад, приймати оплату в іноземній валюті за допомогою платіжних карток.

Крім того, проєкт пропонує низку інших важливих нововведень:

Скасування вимоги до капіталу: Пропонується виключити вимогу щодо мінімального розміру статутного капіталу для отримання ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунку.

Уточнення правил відкликання ліцензії: Вносяться зміни, що деталізують підстави та порядок припинення валютних операцій у разі відкликання ліцензії.

Мета нововведень

Як зазначають у Нацбанку, ці зміни спрямовані на подальшу лібералізацію та розвиток платіжного ринку в Україні. Вони створюють більш рівні конкурентні умови для банків та небанківських фінансових установ.