Долар та євро подешевшали на міжбанку на 2−3 копійки. Про це свідчать дані міжбанківських торгів у п'ятницю 8 серпня.
8 серпня 2025, 17:28
Курс валют: долар та євро трохи подешевшали на міжбанку
Відкриття 8 серпня
Закриття 8 серпня
Зміни
41,43/41,46
41,41/41,44
2/2
48,27/48,29
48,25/48,26
2/3
Середній курс на готівковому ринку: 41,25−41,70 грн/долар, 48,02−48,65 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,42−41,50, євро — 48,32−48,50 грн.
Джерело: Мінфін
