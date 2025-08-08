Ф’ючерси на золото б'ють рекорди після нових мит Трампа

Ф'ючерси на золото в США досягли нового історичного максимуму в п'ятницю. Це сталося після повідомлень про те, що Вашингтон запровадив мита на імпорт 1-кілограмових золотих злитків, що призвело до значного зростання різниці між цінами на нью-йоркські ф'ючерси та спотові ціни. Про це повідомляє Reuters.

Грудневі ф'ючерси на золото в США зросли на 0,7% до $3 476,70, після того як досягли рекордних $3 534,10.

Водночас спотова ціна на золото знизилася на 0,3% до $3 386,63 за тройську унцію станом на 14:51 за київським часом. Попри це, дорогоцінний метал вже другий тиждень поспіль показує зростання, додавши 0,7% за цей тиждень.

Причини зростання

Різниця між ф'ючерсними та спотовими цінами на золото зросла до понад $100 після публікації Financial Times, яка посилалася на лист Митної та прикордонної служби США від 31 липня. У листі йшлося про те, що 1-кілограмові та 100-унцеві золоті злитки повинні класифікуватися за митним кодом, що передбачає вищі мита.

«Враховуючи мінливість у прийнятті торгових рішень у США, важко робити довгострокові прогнози. Однак, припускаючи сценарій, за якого тарифи залишаться чинними… можна очікувати, що це вплине на спотові ціни, і вони зростуть, звужуючи спред відносно ф'ючерсів», — зазначив Рікардо Евангеліста, старший аналітик ActivTrades.

Вплив мит Трампа на світову торгівлю

Нагадаємо, що вищі мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом на імпорт з десятків країн, почали діяти ще в четвер. Це змусило великих торгових партнерів — зокрема Швейцарію (найбільший центр переробки золота та ключового експортера до США), а також Бразилію та Індію — поспіхом шукати вигідніші умови для своїх угод.

«Усі останні події наразі лише закріплюють позиції лондонської спотової ціни як найнадійнішого орієнтиру реальної вартості золота», — сказав керівник відділу стратегії на товарних ринках Saxo Bank Оле Хансен.

Він також додав, що спотові ціни залишаються в межах діапазону з квітня, і для зміни цієї ситуації необхідний прорив вище $3 450.

Фактори підтримки для золота

Золото, яке традиційно вважають «тихою гаванню» під час періодів нестабільності, нині отримує додаткову підтримку завдяки очікуванням, що Федеральна резервна система США вже наступного місяця знизить процентні ставки.

Минулого тижня слабкі дані щодо зайнятості у США посилили прогнози зменшення ставки на 25 базисних пунктів у вересні — ймовірність цього, за даними CME Group, зросла до 89%.

Що з іншими дорогоцінними металами

На інших ринках дорогоцінних металів: