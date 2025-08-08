Multi від Мінфін
Крипта оновлює максимуми: BTC і ETH на рекордах, DeFi оживає, а токенізовані активи злітають

У липні 2025 року загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 13,3%. Цьому сприяли нові історичні максимуми BTC та ETH, рекордні надходження до спотових ETF, зростання інституційного попиту, а також посилення регуляторної визначеності у США після ухвалення закону GENIUS Act. Про це йдеться у щомісячному огляді крипторинку за липень 2025 року від Binance Research.

У липні 2025 року загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 13,3%.
Bitcoin продовжив зростання і досяг нового історичного максимуму — $123 000, а його ринкова частка знизилася до 60,6%. Одночасно Ethereum зріс на понад 50% та зміцнив свою частку до 11,8% — на тлі безпрецедентного корпоративного попиту, зростання трежері-холдингів та притоку коштів у ETH-ETF протягом 19 днів поспіль.

Топ-10 криптовалют за результатами липня

  • ETH (+51%) — лідер місяця завдяки спотовим ETF, зростанню трежері-попиту та позитивному регуляторному фону. ETH також посилив позиції як основний актив для стейкінгу в корпоративних структурах.
  • SUI (+34,6%) — зростання TVL до $2,2 млрд та анонс створення корпоративного трежері.
  • ADA (+33,8%) — ріст на тлі підготовки до оновлення Starstream, що має впровадити генерацію ZK‑доказів у браузерах.
  • DOGE (+30%) — підвищений попит на фоні зростання ризик-апетиту серед трейдерів і новин про використання DOGE у корпоративних структурах.
  • BNB (+22,1%) — новий історичний максимум $858 завдяки зростанню інституційного інтересу та розвитку екосистеми.
  • TRX (+18,8%) — зростання через лідерство в сегменті USDT та позитивний ефект від прийняття GENIUS Act.
  • SOL (+16,4%) — притік понад $100 млн у новий ETF, хоч наприкінці місяця ринок охолонув через відтермінування рішення SEC щодо Grayscale Solana Trust.
  • BTC (+8,9%) — стійке зростання до нового рекорду завдяки попиту з боку ETF та корпоративних трежері.
  • HYPE (+7,8%) — продовження зростання після червневого піку на фоні лістингів та включення до списку Grayscale.
  • XRP (коливання) — ріст на початку місяця та падіння наприкінці через великий обсяг продажів з боку «китів».

Ключові події липня

Ухвалення закону GENIUS Act у США створило перші федеральні регуляторні рамки для повністю забезпечених стабільних монет, що підштовхнуло нову хвилю інституційного впровадження.

Корпоративні холдинги ETH зросли на 127,7% до 2,7 млн ETH, або 46,5% від обсягу активів ETH-ETF.

Компанії Bitmine (625 тис. ETH) та Sharplink (438 тис. ETH) тепер мають більше ETH, ніж Ethereum Foundation.

ETH/BTC досяг шестимісячного максимуму — 0,032.

DeFi та CeFi: зростання TVL і стабільної активності

Загальний TVL у DeFi зріс на 23,63% MoM — на фоні активізації ринку, посилення позитивного новинного фону та зростання інституційної довіри. Частка Ethereum зросла, тоді як BNB Chain, Solana і Arbitrum втратили частку. Tron, навпаки, відновив позиції після падіння у червні.

Ринок стабільних монет зріс на 5,1%. USDT продовжує випереджати USDC за ринковою капіталізацією.

NFT: активізація попиту та ріст ключових колекцій

У липні обсяг продажів NFT зріс на 49,9%, що свідчить про фазу відновлення. Імпульсом до зростання стала масштабна транзакція, у межах якої один інвестор придбав одразу 45 CryptoPunks. Така демонстративна покупка активізувала попит на ринку та сприяла зростанню інтересу до провідних колекцій.

  • Продажі на Ethereum збільшились на 58%, повернувши мережу на перше місце.
  • Попит на Bitcoin-NFT зріс на 28,1%.
  • Polygon зафіксував падіння продажів на 51,5%.

У трійці лідерів:

  • CryptoPunks: +393%
  • Pudgy Penguins: +371%
  • Moonbirds: +296%

Токенізовані активи: новий етап зростання

Ринкова капіталізація токенізованих акцій досягла $370 млн із $53,6 млн зосередженими у TSLA, SPY та подібних активах (+220% з червня). Кількість активних адрес зросла з 1,6 тис. до 90 тис.

На централізовані біржі припадає понад 70 разів більше обсягу торгів, ніж на on-chain-платформи.

Перспективи ринку

Крипторинок продовжує демонструвати стійке зростання, підтримане:

  • розвитком ETF-структур,
  • активним залученням інституцій,
  • зростанням ролі стабільних монет як платіжної інфраструктури,
  • розвитком токенізованих активів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
