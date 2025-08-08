НБУ встановив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок 11 серпня. Долар та євро подешевшали. Про це свідчать дані регулятора.
8 серпня 2025, 16:02
Долар падає четвертий день поспіль: Нацбанк встановив курси валют на понеділок
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
Курс долара на понеділок: 41,3895 грн. Це на 6 копійки менше, ніж у п'ятницю (41,4564).
У квітні офіційний курс долара до гривні впав на 33 копійки. Здешевлення американської валюти відбувається останні чотири дні.
Джерело: НБУ
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,1939, що на 9 копійок менше, ніж у п'ятницю (48,2760).
Джерело: НБУ
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі