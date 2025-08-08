Долар падає четвертий день поспіль: Нацбанк встановив курси валют на понеділок

НБУ встановив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок 11 серпня. Долар та євро подешевшали. Про це свідчать дані регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Курс долара на понеділок: 41,3895 грн. Це на 6 копійки менше, ніж у п'ятницю (41,4564).

У квітні офіційний курс долара до гривні впав на 33 копійки. Здешевлення американської валюти відбувається останні чотири дні.

Джерело: НБУ

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,1939, що на 9 копійок менше, ніж у п'ятницю (48,2760).

Джерело: НБУ

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту