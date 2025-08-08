Помідори дешевшають, але вони на 69% дорожчі, ніж торік

Цього тижня в Україні спостерігається подальше зниження цін на тепличні помідори. Аналітики проєкту EastFruit повідомляють , що стабілізація погодних умов у багатьох областях дозволила відновити збір як ґрунтових, так і тепличних томатів. Збирання врожаю триває практично повсюдно, що посилює тиск на ринок, адже попит з боку споживачів залишається низьким.

Які ціни зараз

Наразі ціни на якісні помідори опустилися до 40−55 грн/кг ($0,96−1,32/кг). Це в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Виробники та гуртові компанії пояснюють проблеми з реалізацією тим, що якість томатів з відкритого ґрунту залишає бажати кращого. Рослини сильно постраждали від посухи та спеки, тому плоди часто мають сонячні опіки або тріщини, що значно знижує їхній товарний вигляд.

Ціни все ще вищі, ніж торік

Незважаючи на поточне зниження, тепличні помідори в Україні все ще пропонуються в середньому на 69% дорожче, ніж рік тому. Українські виробники пояснюють цю ситуацію зниженням загального обсягу виробництва цієї продукції в країні.