8 серпня 2025, 15:04

Арбітраж відхилив позов компанії Коломойського до України на $700 мільйонів

Міжнародний арбітражний трибунал, створений під егідою Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), ухвалив рішення про остаточне припинення провадження у справі за позовом компанії Gilward Investments B.V. (кінцевими бенефіціарами якої є Ігор Коломойський та Григорій Гуртовий) проти України. Сума претензій становила близько $700 млн, повідомляє пресслужба Міністерство юстиції України.

Міжнародний арбітражний трибунал, створений під егідою Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), ухвалив рішення про остаточне припинення провадження у справі за позовом компанії Gilward Investments B.
Фото: pixabay.com

Підставою для такого знакового рішення стала несплата позивачем обов’язкового арбітражного збору, попри неодноразові попередження Трибуналу.

Історія позову

Позов було подано ще у 2015 році. Він стосувався тверджень компанії Gilward Investments B.V. про нібито протиправні дії українських державних органів, що, на їхню думку, призвели до банкрутства ПрАТ «Авіакомпанія Аеросвіт».

Серед висунутих претензій були обмеження доступу до міжнародних авіамаршрутів, надання конкуренту (МАУ) виключних прав, бездіяльність Фонду державного майна, експропріація земельної ділянки в аеропорту «Бориспіль», затримки з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства.

У 2017 році, на запит України, Трибунал розділив провадження на дві фази: юрисдикційну та розгляд по суті. У квітні 2022 року провадження було зупинено через повномасштабне вторгнення рф, проте вже у травні 2023 року його поновили.

Міністерство юстиції України, спільно з юридичними радниками та Державіаслужбою, у березні 2024 року подало відзив на позов. У ньому було доведено, що банкрутство «Аеросвіту» було спричинене виключно внутрішньою фінансовою неспроможністю, неефективним управлінням та діями осіб, пов’язаних з позивачем, а не втручанням держави.

Ключове рішення

Протягом 2024 року сторони обмінювалися документами в межах стадії розкриття доказів. Позивач не розкрив усі документи, на яких наполягала Україна, попри відповідне рішення Трибуналу.

У липні 2024 року Трибунал встановив процедурний графік, але позивач неодноразово клопотав про відтермінування, посилаючись на відсутність доступу до Ігоря Коломойського, який на той момент перебував під вартою в Україні. Міністерство юстиції, своєю чергою, надало Трибуналу обґрунтовані пояснення, що доступ у представників позивача був.

Незважаючи на ці затримки, Трибунал встановив обов’язок сторін сплатити арбітражний збір у розмірі $150 тисяч до 12 листопада 2024 року. Однак Gilward Investments B.V. так і не здійснила платіж, що призвело до зупинення провадження у січні 2025 року, а згодом — до його остаточного припинення.

Таким чином, було остаточно припинено провадження, ініційоване з метою перекласти на державу відповідальність за фінансові наслідки банкрутства, спричиненого внутрішньою неспроможністю та неефективним управлінням компанії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
