Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
8 серпня 2025, 14:12

Укрзалізниця планує провести реструктуризацію боргу на мільярд доларів

Укрзалізниця оголосила тендер на залучення міжнародного юридичного радника. Мета — супровід у складному процесі реструктуризації зовнішнього боргу компанії, який сягає понад $1 млрд. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Укрзалізниця оголосила тендер на залучення міжнародного юридичного радника.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Чому Укрзалізниця реструктуризує борг

Накопичені борги походять ще з 2012 року, коли кошти залучалися під різні проєкти, а потім рефінансувалися. Тепер Укрзалізниця має вирішити цю проблему, щоб відновити можливість отримувати підтримку від міжнародних фінансових партнерів.

Узгодження нових, більш збалансованих умов погашення цих зобов'язань є критично важливим для стабільного функціонування компанії та уникнення можливого дефолту.

Вимоги до юридичного радника

Тендер оголошено на значну суму, що відповідає масштабу накопичених боргів. Закупівля відбудеться через систему Prozorro, а розрахунок за послуги буде здійснюватися виключно за фактично надані послуги, при цьому компенсація юридичного радника залежатиме від успішності транзакції.

«Усі міжнародні позики оформляються за нормами іноземного законодавства, переважно англійського права. Реструктуризація зовнішнього боргу — складна міжнародна юридична та фінансова процедура», — пояснюють в Укрзалізниці.

Саме тому компанія шукає висококласну юридичну фірму, що спеціалізується на таких процесах за правом Англії та Уельсу, США та інших юрисдикціях.

Кандидати повинні мати значний досвід роботи з подібними фінансовими інструментами та займати провідні позиції в міжнародних рейтингах юридичних радників у категоріях ринків боргового капіталу та реструктуризації боргу у Великій Британії (країні реєстрації випуску).

В Укрзалізниці наголошують, що ані внутрішні юристи компанії, ані самостійно локальні юридичні фірми не можуть повноцінно супроводжувати такі транзакції без залучення вузькопрофільних і кваліфікованих фахівців з відповідного права.

Борг

Зовнішній борг у розмірі $1 млрд становить близько 15% активів компанії. Його успішна реструктуризація дозволить Укрзалізниці стабільно функціонувати та виконувати всі покладені на неї функції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
8 серпня 2025, 15:58
#
Це якось трохи тупувато. Я беру кредит одного разу, знаючи що мій дохід не дасть змоги його погасити, хіба відсотки крити. І потім я навіть відсотки не здолав… то дайте мені ще кредитів. Щоб що? Щоб я міг ще взяти кредитів? Держкомпанія апріорі не ефективна, вона залежна від популістичних дій, типу безкоштового проїзду, заморозки цін. Як так може бути, щоб на автобусі з Тернополя до Дніпра везли за 1700 грн, а в поїзді в купе за 303 грн? Ліг, ноги випрямив… виспався за ніч. А з автобуса вийшов, як з катівні. Коліна болять, спину ломить…
сторінку переглядає Riliko и 1 незареєстрований відвідувач.
