Укрзалізниця планує провести реструктуризацію боргу на мільярд доларів

Укрзалізниця оголосила тендер на залучення міжнародного юридичного радника. Мета — супровід у складному процесі реструктуризації зовнішнього боргу компанії, який сягає понад $1 млрд. Про це повідомила пресслужба перевізника.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому Укрзалізниця реструктуризує борг

Накопичені борги походять ще з 2012 року, коли кошти залучалися під різні проєкти, а потім рефінансувалися. Тепер Укрзалізниця має вирішити цю проблему, щоб відновити можливість отримувати підтримку від міжнародних фінансових партнерів.

Узгодження нових, більш збалансованих умов погашення цих зобов'язань є критично важливим для стабільного функціонування компанії та уникнення можливого дефолту.

Вимоги до юридичного радника

Тендер оголошено на значну суму, що відповідає масштабу накопичених боргів. Закупівля відбудеться через систему Prozorro, а розрахунок за послуги буде здійснюватися виключно за фактично надані послуги, при цьому компенсація юридичного радника залежатиме від успішності транзакції.

«Усі міжнародні позики оформляються за нормами іноземного законодавства, переважно англійського права. Реструктуризація зовнішнього боргу — складна міжнародна юридична та фінансова процедура», — пояснюють в Укрзалізниці.

Саме тому компанія шукає висококласну юридичну фірму, що спеціалізується на таких процесах за правом Англії та Уельсу, США та інших юрисдикціях.

Кандидати повинні мати значний досвід роботи з подібними фінансовими інструментами та займати провідні позиції в міжнародних рейтингах юридичних радників у категоріях ринків боргового капіталу та реструктуризації боргу у Великій Британії (країні реєстрації випуску).

В Укрзалізниці наголошують, що ані внутрішні юристи компанії, ані самостійно локальні юридичні фірми не можуть повноцінно супроводжувати такі транзакції без залучення вузькопрофільних і кваліфікованих фахівців з відповідного права.

Борг

Зовнішній борг у розмірі $1 млрд становить близько 15% активів компанії. Його успішна реструктуризація дозволить Укрзалізниці стабільно функціонувати та виконувати всі покладені на неї функції.