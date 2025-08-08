Легалізація криптовалют: законопроєкт про віртуальні активи можуть розглянути у ВР вже 19 серпня

Український парламент може зробити значний крок до легалізації криптовалют. Законопроєкт про віртуальні активи № 10225-д, який має врегулювати обіг криптоактивів в Україні, стоїть у порядку денному Верховної Ради на вівторок, 19 серпня, четвертим пунктом. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Напередодні голосування

Законопроєкт № 10225-д, підготовлений Комітетом для першого читання, є ключовим для створення правового поля для ринку віртуальних активів в Україні.

«Правда там ще його Слуги хочуть на своїй „Раді Коаліції“ обговорити, тож сподіваюсь не злетить», — зазначив Железняк, натякаючи на можливі дискусії перед голосуванням.

У разі прийняття законопроєкту в першому читанні, далі на нього чекає великий процес доопрацювання тексту. Це означає, що фінальна версія документа може зазнати змін перед остаточним ухваленням.

Очікується, що легалізація криптовалют сприятиме розвитку інноваційного сектору економіки, залученню інвестицій та посиленню прозорості ринку віртуальних активів в Україні.

Читайте також: Железняк: Крипту ми контролювати не зможемо. Податки — для тих, хто хоче працювати «по-білому»

Нагадаємо

Раніше Железняк підтвердив, що в Україні розробляють законопроєкт про створення державного стратегічного біткоїн-резерву.