Фондові ринки спокійно реагують на нові тарифи Трампа

Глобальні фондові ринки продемонстрували байдужість до останньої хвилі торговельних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Така реакція різко контрастує з панічним розпродажем, який його заяви викликали у квітні, і свідчить про те, що інвестори дедалі більше сприймають його погрози як переговорну тактику. Про це у п'ятницю, 8 серпня, повідомляє CNBC.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Байдужість ринків та стабільність індексів

Попри те, що США нещодавно запровадили нові мита від 10% до 50% проти десятків торговельних партнерів, включно з ЄС, Японією, Індією та Південною Кореєю, реакція ринків була напрочуд спокійною.

З 1 серпня, коли мита почали діяти, світовий індекс акцій MSCI All Country World Index навіть зріс на 1,8%. Фондові індекси Китаю (CSI 300) та Японії (Nikkei 225) також зросли на 1% та 2,5% відповідно. Навіть ринок Індії, проти якої мита було підвищено до 50%, майже не відреагував.

«Ринок став байдужим»: пояснення аналітиків

Експерти пояснюють таку стійкість тим, що інвестори звикли до тактики Трампа, яку навіть охрестили акронімом «TACO» — «Trump Always Chickens Out» (Трамп завжди дає задню). Вона полягає у висуненні максималістських погроз, які згодом пом'якшуються або скасовуються в ході переговорів.

«Я думаю, що ринок стає дещо байдужим до постійної волатильності в цих питаннях. Він просто не в змозі враховувати це в ціні через хронічну невизначеність», — зазначив керуючий директор DBS Bank Таймур Байг.

Стів Брайс, головний інвестиційний директор Standard Chartered, додав, що інвестори тепер розглядають початкові погрози лише як «старт переговорів», а не як фінальне рішення.

Контраст із квітневою панікою

Нинішня ситуація кардинально відрізняється від реакції ринку на першу заяву Трампа про мита 2 квітня. Тоді новина спровокувала глобальний розпродаж: індекс S&P 500 за тиждень впав на 12%, а світові акції (без США) — на понад 8%. Однак вже 9 квітня Трамп несподівано оголосив про 90-денну паузу та зниження мит до 10%, що викликало одне з найбільших ралі на Волл-стріт.