Фондові ринки спокійно реагують на нові тарифи Трампа

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 серпня 2025, 12:51

Фондові ринки спокійно реагують на нові тарифи Трампа

Глобальні фондові ринки продемонстрували байдужість до останньої хвилі торговельних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Така реакція різко контрастує з панічним розпродажем, який його заяви викликали у квітні, і свідчить про те, що інвестори дедалі більше сприймають його погрози як переговорну тактику. Про це у п'ятницю, 8 серпня, повідомляє CNBC.

Глобальні фондові ринки продемонстрували байдужість до останньої хвилі торговельних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Байдужість ринків та стабільність індексів

Попри те, що США нещодавно запровадили нові мита від 10% до 50% проти десятків торговельних партнерів, включно з ЄС, Японією, Індією та Південною Кореєю, реакція ринків була напрочуд спокійною.

З 1 серпня, коли мита почали діяти, світовий індекс акцій MSCI All Country World Index навіть зріс на 1,8%. Фондові індекси Китаю (CSI 300) та Японії (Nikkei 225) також зросли на 1% та 2,5% відповідно. Навіть ринок Індії, проти якої мита було підвищено до 50%, майже не відреагував.

«Ринок став байдужим»: пояснення аналітиків

Експерти пояснюють таку стійкість тим, що інвестори звикли до тактики Трампа, яку навіть охрестили акронімом «TACO» — «Trump Always Chickens Out» (Трамп завжди дає задню). Вона полягає у висуненні максималістських погроз, які згодом пом'якшуються або скасовуються в ході переговорів.

«Я думаю, що ринок стає дещо байдужим до постійної волатильності в цих питаннях. Він просто не в змозі враховувати це в ціні через хронічну невизначеність», — зазначив керуючий директор DBS Bank Таймур Байг.

Стів Брайс, головний інвестиційний директор Standard Chartered, додав, що інвестори тепер розглядають початкові погрози лише як «старт переговорів», а не як фінальне рішення.

Контраст із квітневою панікою

Нинішня ситуація кардинально відрізняється від реакції ринку на першу заяву Трампа про мита 2 квітня. Тоді новина спровокувала глобальний розпродаж: індекс S&P 500 за тиждень впав на 12%, а світові акції (без США) — на понад 8%. Однак вже 9 квітня Трамп несподівано оголосив про 90-денну паузу та зниження мит до 10%, що викликало одне з найбільших ралі на Волл-стріт.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами