Біткоїн подолав позначку в $117 000 після указу Трампа про пенсії: що нового на крипторинку

Трамп дозволив американцям вкладати пенсійні заощадження в криптоактиви

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що розширює можливості інвестування для американських пенсійних планів, зокрема 401(k). Тепер до них можна буде включати криптоактиви, приватний капітал та нерухомість. Мета цього кроку — збільшити прибутковість пенсійних заощаджень.

Цей указ є продовженням попередніх спроб Трампа розширити перелік доступних інвестицій для пенсійних планів. Під час свого першого терміну він вже намагався додати приватний капітал до цього списку.

Новий документ вимагає від Міністерства праці переглянути чинні рекомендації щодо альтернативних інвестицій. Указ стосується не лише планів 401(k), а й інших пенсійних планів зі встановленими внесками (DC).

Це означає, що в майбутньому агенти, які керують такими накопичувальними рахунками, зможуть, за згодою клієнта, інвестувати їхні кошти в:

Цифрові активи (криптовалюти).

Об'єкти нерухомості.

Приватний бізнес.

Для реалізації указу Міністерство праці, Міністерство фінансів та Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) мають переглянути відповідні норми та положення. SEC також повинна спростити доступ до альтернативних інвестицій для агентів, що керують пенсійними планами.

За даними Investment Company Institute, станом на перший квартал 2025 року загальний обсяг коштів у пенсійній системі США становив $43,4 трлн. З цієї суми $12,2 трлн припадає на плани зі встановленими внесками (DC), з яких $8,7 трлн — на плани 401(k).

Біткоїн злетів вище $117 000

Ціна першої криптовалюти перевищила $117 000 після того, як президент США Дональд Трамп підписав новий указ щодо пенсійних накопичень. В моменті ціна біткоїна досягла $117 626, але потім відкотилася назад. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні 116 913. За добу біткоїн зріс на 1,87%, за тиждень — на 1,88%. Більшість криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

Найбільше зростання за останні 24 години у:

XRP — (+11,38%),

Dogecoin — (+8,89%),

Cardano — (+7,69%),

Ethereum — (+5,85%).

SEC та Ripple дійшли згоди: гучну судову справу закрито

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та компанія Ripple Labs домовилися відкликати всі апеляції у своїй тривалій судовій суперечці. Це стосується і позовів проти генерального директора Ripple Бреда Гарлінгхауса та співзасновника Крістіана Ларсена.

Згідно з документом, поданим до апеляційного суду 7 серпня 2025 року, сторони підписали угоду за правилом 42(b)(1), яке дозволяє закрити справу на стадії апеляції за взаємною згодою.

Важливо зазначити, що кожна сторона самостійно оплачує свої витрати на адвокатів та судовий процес. Документ підписали представники як Ripple, так і SEC, причому регулятор подав його від імені всіх учасників за їхнім дозволом.

Це рішення означає, що чинним залишається раніше винесений вердикт окружного суду, згідно з яким операції з токеном XRP на вторинному ринку не є цінними паперами.

Суперечка між SEC та Ripple Labs тривала з 2020 року. Тоді регулятор, очолюваний Джеєм Клейтоном, звинуватив компанію в порушенні законів про цінні папери через продаж токена XRP, який SEC вважала незареєстрованим цінним папером.

Закриття цієї справи є знаковою подією для криптоіндустрії, оскільки вона створює важливий прецедент щодо регулювання цифрових активів.

На тлі цієї новини вартість XRP зросла на 11,38%.

Читайте також: НБУ категорично проти використання криптовалют як платіжного засобу — Пишний

MetaMask інтегрував мережу Sei

Децентралізований криптогаманець MetaMask оголосив про важливе оновлення — тепер він офіційно інтегрований з мережею Sei. Sei — це блокчейн першого рівня (Layer-1), який підтримує віртуальну машину Ethereum (EVM), що робить його сумісним з багатьма існуючими інструментами та програмами.

Завдяки цьому кроку, користувачі MetaMask отримали прямий доступ до всієї екосистеми Sei. Це означає, що тепер можна легко взаємодіяти з її децентралізованими застосунками (dApps), обмінюватися токенами, грати в ігри та управляти NFT — і все це без потреби використовувати сторонні мости або додаткові гаманці.

Інтеграція з Sei є частиною стратегії MetaMask з розширення підтримки різних блокчейнів. Наразі гаманець вже охоплює 11 різних мереж, дозволяючи користувачам зручно керувати своїми активами в єдиному інтерфейсі, незалежно від того, в якій мережі вони знаходяться.

У рамках цієї нової інтеграції, MetaMask також додав спеціальну сторінку Sei у своєму портфелі. Там зібрані всі основні dApps та активи мережі. Користувачі можуть здійснювати обміни, перекази та навіть купувати токени Sei безпосередньо з гаманця. Це значно спрощує взаємодію з новими блокчейнами та знижує поріг входу для користувачів.