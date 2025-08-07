НБУ категорично проти використання криптовалют як платіжного засобу — Пишний

Віртуальні активи не зможуть отримати статус легального платіжного засобу в Україні. Це принципова позиція Національного банку України, про що заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна.

Пишний наголосив, що таку норму регулятор вважає «червоною лінією», яку він не має наміру перетинати.

Гривня залишиться єдиною валютою, але е-гривня можлива

За словами голови НБУ, будь-яка форма легалізації віртуальних активів не повинна загрожувати ефективності грошово-кредитної політики, інструментам Нацбанку або трансферу монетарних повноважень. Він підкреслив: єдиним законним платіжним засобом в Україні була, є і залишиться гривня.

Водночас Нацбанк не виключає можливість запуску цифрової гривні — так званої е-гривні. Це буде форма безготівкової національної валюти, але, за словами Пишного, говорити про її запровадження наразі ще зарано.

Фінансовий моніторинг

Андрій Пишний також приділив окрему увагу питанню фінансового моніторингу. Він підкреслив, що легалізація віртуальних активів не повинна створювати лазівок для обходу валютних обмежень, запроваджених під час воєнного стану. Крім того, йдеться про недопущення підживлення тіньової економіки.