ООН б'є на сполох через катастрофічне недофінансування гуманітарних програм

Фінансування глобальних гуманітарних програм, що здійснюються через структури ООН, впало до критично низького рівня. На середину 2025 року було виділено менше 17% від необхідної суми в $46 мільярдів, що є на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це заявив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, передає Укрінформ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Болісне нагадування» про мільйони людей

За словами представника ООН, поточна ситуація з фінансуванням є «катастрофічною» та «болісним нагадуванням» про мільйони вразливих людей, які ризикують залишитися без їжі та базової допомоги.

«Ми та наші партнери змушені робити більше з меншими ресурсами — і це має величезну ціну для людей, яким ми намагаємось допомогти», — наголосив Гак, посилаючись на дані Управління ООН з координації гуманітарних питань.

«Гіперпріоритетний» заклик

У відповідь на найбільше скорочення фінансування в історії, ООН у червні оголосила про «гіперпріоритетний» глобальний заклик до донорів. Його мета — зібрати кошти для підтримки щонайменше 114 мільйонів людей, які перебувають у найбільш критичному становищі.

Організація неодноразово зверталася до міжнародної спільноти із закликами терміново збільшити фінансування, особливо для регіонів, що потерпають від конфліктів та природних катастроф, зокрема і для потреб України.