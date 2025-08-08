Ціни на нафту готуються до найбільшого тижневого падіння з червня

Ціни на нафту у п'ятницю, 8 серпня, залишалися під тиском і готуються зафіксувати найстрімкіше тижневе падіння з кінця червня. Головною причиною є занепокоєння інвесторів, що нові американські мита сповільнять світову економіку та зменшать попит на пальне. Про це повідомляє агентство Reuters.

Три фактори тиску на ринок

Нафтові котирування знижуються під впливом одразу кількох потужних негативних факторів:

Нові мита США: Запровадження з четверга нових підвищених тарифів США проти низки торговельних партнерів посилило побоювання щодо уповільнення економічної активності та, як наслідок, скорочення попиту на нафту.

Збільшення видобутку ОПЕК+: Ринок продовжує «перетравлювати» рішення групи ОПЕК+, ухвалене минулими вихідними, про повне скасування найбільшого пакету скорочень видобутку вже у вересні, на кілька місяців раніше, ніж очікувалося.

Надії на мир: У четвер кремль підтвердив, що президент росії владімір путін найближчими днями зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Це посилило надії на можливе дипломатичне завершення війни в Україні, що також сприяє зниженню цін.

Динаміка цін

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні $66,40 за барель і готуються до тижневого падіння на понад 4%. Американська нафта WTI коштувала $63,82 за барель, а її тижневе падіння може перевищити 5%. Для WTI це може стати сьомою поспіль сесією зниження, що є найдовшою такою серією з серпня 2021 року.

Певну підтримку цінам надали нещодавні погрози США запровадити додаткові мита проти Індії та Китаю за купівлю російської нафти. Однак, на думку аналітиків, цей крок навряд чи суттєво зменшить потік російської нафти на світові ринки.