8 серпня 2025, 9:02

Іноземці інвестують в Азію мільярди доларів: Тайвань та Південна Корея лідирують завдяки буму ШІ

Протягом трьох місяців поспіль іноземні інвестори активно вкладають кошти в азіатські фондові ринки. У липні притоки капіталу в Тайвань сягнули майже 20-річного максимуму, а Таїланд перервав 9-місячну смугу падіння. Цей оптимізм підживлюється очікуваннями економічного зростання та перспективами штучного інтелекту, зазначає Reuters.

Протягом трьох місяців поспіль іноземні інвестори активно вкладають кошти в азіатські фондові ринки.
Фото: pixabay.com

Азійські лідери: Тайвань та Південна Корея

За останні три місяці притоки іноземного капіталу до більшості азіатських фондових ринків стабілізувалися. Це пов'язано з тим, що країни змогли укласти кращі торговельні домовленості зі Сполученими Штатами, що знизило волатильність та невизначеність, пов'язані з тарифами.

У липні іноземні інвестори виявили значний інтерес до Тайваню та Південної Кореї:

  • Тайвань залучив $7,78 млрд, що є найвищим показником з часів світової фінансової кризи 2008 року.
  • Південна Корея отримала $4,52 млрд, що є найбільшим притоком з лютого минулого року.

Загалом за останні три місяці ці дві країни, як домінуючі азіатські експортери технологій, залучили сукупно $25,7 млрд завдяки глобальному сплеску інвестицій, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Показник MSCI для акцій Азії (без Японії) зріс на 2% минулого місяця, відзначаючи п'ятий місяць поспіль у «зеленій зоні», тоді як індекси в Тайбеї та Сеулі зросли приблизно на 6% кожен.

Південна Корея також привабила інвесторів у 2025 році завдяки реформам, сприятливим для акціонерів, політичній стабільності та міцним корпоративним засадам, хоча нещодавні занепокоєння щодо реформ податкової політики створюють нові виклики.

Таїланд відновлюється, але з перешкодами

У липні Таїланд також зафіксував чистий приплив іноземного капіталу в розмірі $499 млн. Це стало першим місяцем зростання інвестицій з вересня минулого року, адже після тривалого періоду значних розпродажів, інвестори почали активно купувати тайські акції за привабливими цінами.

Незважаючи на це, невизначена політична ситуація в Таїланді, складні макроекономічні умови та надмірно сильна валюта, яка підриває конкурентоспроможність експорту, й надалі стримують зростання інтересу до цих акцій.

Основний індекс SET Таїланду зріс на 14% у липні — це його найкращий місяць з листопада 2020 року. Однак цього все ще недостатньо, щоб компенсувати значні втрати, понесені на початку року. Індекс залишається на 10% в «червоній зоні», що робить його одним із найгірших у регіоні.

«Ми обережні та недооцінюємо Таїланд, оскільки він залишається в досить нестабільному становищі: високий рівень боргу домогосподарств, обмежені державні витрати, невизначене політичне середовище та зовнішні негативні події, такі як конфлікт з Камбоджею», — сказав Кеннет Танг, старший портфельний менеджер Nikko Asset Management.

Індія, Індонезія та Філіппіни фіксують відтік капіталу

Індійські акції зазнали значного відтоку капіталу в розмірі понад $2 млрд у липні, що є найвищим показником з лютого цього року та перериває тримісячну серію чистих покупок.

Індонезія та Філіппіни також зафіксували чистий відтік капіталу в розмірі $570 млн та $29 млн відповідно минулого місяця.

Натомість у В'єтнам надійшло $326 млн інвестицій, оскільки інвестори розглядають країну як перспективну для зростання, особливо після укладення вигідних торговельних угод із США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Rubi0
Rubi0
8 серпня 2025, 9:26
#
Это могла бы быть Украина, но у нас другие цели. 🎯
