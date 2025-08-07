Україна та Молдова продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2027 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Україна та Молдова продовжили «транспортний безвіз» ще на два роки
Зазначається, що відповідне рішення було схвалено під час засідання Змішаної комісії з перевезень у Кишиневі. Міністерство розвитку громад та територій представляв заступник Міністра Сергій Деркач.
Завдяки продовженню лібералізації перевезень українські та молдавські перевізники і надалі можуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.
«За минулий рік товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 12% та склав близько 1,1 млрд доларів. Велику роль у цьому відіграє саме лібералізація автомобільних перевезень між нашими країнами, адже бездозвільний проїзд дає можливості доставляти товари без обмежень під час перевезень», — наголосив віце-прем'єр міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Нагадаємо
Вперше угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Молдовою підписали у серпні 2022 року.
Вже у 2023 році сторони досягли домовленості про продовження «транспортного» безвізу до кінця 2025 року.
Коментарі